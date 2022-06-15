سعر الذهب العالمي يصعد من أدنى مستوى في شهر مع تراجع عائد السندات الأمريكية

شهد سعر الذهب ارتفاعا فى الأسواق العالمية اليوم الأربعاء ليصعد من أدنى مستوياته في شهر واحد تقريبًا مع ضعف عائدات سندات الخزانة الأمريكية، قبل رفع محتمل للفائدة من جانب مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي الذى يسعى لكبح التضخم وسط مخاوف متزايدة من ركود وشيك، بحسب وكالة رويترز.

وارتفع سعر الذهب فى المعاملات الفورية بنسبة 0.4% إلى 1815.89 دولارًا للأوقية، بعد أن هبط إلى أدنى مستوياته منذ 16 مايو مسجلا 1803.90 دولار أمس الثلاثاء.

سعر الذهب فى العقود الأمريكية يتقدم

وصعد سعر الذهب فى العقود الأمريكية الآجلة 0.1% إلى 1815.20 دولار، ومن المتوقع أن تعلن اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة قرارها بشأن أسعار الفائدة في وقت لاحق من اليوم.

قال مايكل لانجفورد ، مدير شركة إيرجايد: “من المرجح أن نتوقع ارتفاع سعر الذهب قبل الجلسة (إعلان بنك الاحتياطي الفيدرالي)، وأن يظل مستقرًا، ثم يستمر على مدار الأسبوع التالي في اتجاهه الهبوطي”.

الفضة ترتفع

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت أسعار الفضة فى المعاملات الفورية 0.5% إلى 21.18 دولارًا للأوقية، بينما صعد البلاتين 0.9% إلى 927.17 دولارًا ، وتقدم البلاديوم 0.6% إلى 1825.94 دولارًا.

وتخلى الذهب عن مكاسب صغيرة في نطاق تداول ضيق أمس الثلاثاء مع استئناف الدولار الصعود ووصوله إلى مستوى مرتفع جديد في 20 عاما وهو ما يقلص جاذبية المعدن النفيس كملاذ استثماري آمن، بينما يراهن المستثمرون على زيادات نشطة في أسعار الفائدة من مجلس الاحتياطي الفيدرالى، وانخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.6% إلى 1807.10 دولار للأوقية.

سعر الذهب فى العقود الأمريكية يتراجع أمس

وتراجعت العقود الآجلة الأمريكية للذهب 1.2% إلى 1809.70 دولار للأوقية.

وقال بوب هابيركورن كبير محللي السوق في (آر جيه أو فيوتشرز) “الشيء الرئيسي الذي يقود الذهب الآن هو التوقعات لزيادة نشطة (في أسعار الفائدة) من مجلس الاحتياطي الفيدرالى غدا بالنظر إلى بيانات التضخم الأخيرة.”

وارتفع الدولار أمام سلة من العملات إلى أعلى مستوى في عقدين، وهو ما يجعل الذهب أكثر تكلفة لحائزي العملات الأخرى.

وقفزت مساء الإثنين التوقعات لرفع مجلس الاحتياطي الفيدرالى أسعار الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس في ختام اجتماعه يوم الأربعاء إلى 96% من 30% في وقت سابق خلال اليوم.

وسيكون رفع الفائدة 75 نقطة أساس هو الأكبر منذ عام 1994.

ويزيد ارتفاع أسعار الفائدة وعوائد السندات الأمريكية في الأجل القصير من تكلفة الفرصة البديلة لحيازة الذهب الذي لا يدر عائدا.