سعر الذهب العالمي يصعد مع تراجع الدولار وسط مخاوف بشأن القطاع المصرفي

شهد سعر الذهب ارتفاعا فى الأسواق العالمية اليوم الثلاثاء، مع تراجع الدولار، غير أن الإقبال على المعدن الذي يعد ملاذا آمنا تأثر بتحسن الإقبال على المخاطرة بعد جهود من جهات تنظيمية لتهدئة المخاوف بشأن النظام المصرفي العالمي، بحسب وكالة رويترز.

سعر أوقية الذهب

وارتفع سعر الذهب في المعاملات الفورية 0.2% إلى 1959.63 دولار للأوقية (الأونصة).

سعر الذهب العالمى

وصعد سعر الذهب فى العقود الأمريكية الآجلة 0.3% إلى 1960.30 دولار.

وقال كليفورد بينيت كبير الاقتصاديين في إيه.سي.واي سكيوريتيز “يبدو أن الدولار الأمريكي آخذ في الاستقرار. من شأن هذا أن يؤدي لعمليات شراء جديدة في سوق (الذهب)”.

وهبط مؤشر الدولار 0.2 %، مما يجعل المعدن أقل تكلفة بالنسبة للمشترين من حائزي العملات الأخرى.

كان الذهب قد خسر أكثر من 1% أمس الاثنين، إذ قلص المستثمرون تعاملاتهم في أصول الملاذ الآمن وأقبلوا على الأصول عالية المخاطر بعد إعلان فيرست سيتيزنز بانكشيرز الاستحواذ على ودائع وقروض بنك سيليكون فالي المنهار.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة 0.2 % إلى 23.04 دولار للأوقية، وارتفع البلاتين 0.2 % إلى 972.94 دولار، وزاد البلاديوم 0.1 % إلى 1409.70 دولار.