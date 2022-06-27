سعر الذهب العالمي يصعد مع الاتفاق الغربي على حظر واردات المعدن النفيس من روسيا

شهد سعر الذهب ارتفاعا فى الأسواق العالمية اليوم الإثنين في الوقت الذي أثارت فيه أنباء عن اعتزام بعض الدول الغربية حظر واردات المعدن من روسيا رسميا بسبب غزوها لأوكرانيا بعض الاهتمام بالذهب، بحسب وكالة رويترز.

وارتفع سعر الذهب في المعاملات الفورية 0.5% إلى 1835.58 دولار للأوقية (الأونصة).

سعر الذهب فى العقود الأمريكية الآجلة يرتفع

وصعد سعر الذهب فى العقود الأمريكية الآجلة 0.3 % إلى 1836.30 دولار.

وقال جيفري هالي كبير محللي أواندا “يبدو أن حظر مجموعة السبع استيراد الذهب الروسي يقدم بعض الدعم على المدى القريب في أوائل التعامل بآسيا، “ولكن ..لا أتوقع أن يمثل هذا تغييرا هيكليا في توقعات العرض والطلب يدعم الأسعار”.

وتحركت أربع من دول مجموعة السبع لحظر واردات الذهب الروسي أمس الأحد لتشديد الضغط على موسكو وقطع وسائلها لتمويل غزو أوكرانيا.

الفضة ترتفع

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفع سعر الفضة في المعاملات الفورية 1.2 % إلى 21.36 دولار للأونصة، بينما ارتفع سعر البلاتين 0.5 % إلى 912.00 دولار كما زاد البلاديوم 0.6 % إلى 1886.65 دولار.

ترقب إعلان حظر واردات الذهب الروسى غدا

قال مسؤول كبير بالإدارة الأمريكية إن مجموعة الدول السبع ستعلن حظرا على واردات الذهب الروسي غدا الثلاثاء، في إطار الجهود الجارية لمعاقبة روسيا على حربها في أوكرانيا وعرقلة محاولات التملص من العقوبات الغربية.

وقال المسؤول إن بريطانيا والولايات المتحدة ستعلنان هذه الخطوة فى إعلان رسمي غدا الثلاثاء.

وأضاف بأن “الرئيس (الأمريكي) وغيره من قادة مجموعة السبع سيواصلون العمل لمحاسبة (الرئيس الروسي فلاديمير) بوتين، وتعلن الولايات المتحدة والمملكة المتحدة اليوم أن قادة مجموعة السبع سيحظرون واردات الذهب الروسي. وسيكون الإعلان الرسمي غدا الثلاثاء”.

قادة مجموعة السبع يوافقون على الإعلان عن حظر استيراد الذهب الجديد من روسيا

ووافق الرئيس الأمريكي جو بايدن وزملاؤه من قادة مجموعة السبع على الإعلان عن حظر استيراد الذهب الجديد من روسيا، حسبما قال مصدر مطلع على الإعلان لشبكة CNN.

والذهب هو ثاني أكبر منتج تصدره روسيا بعد الطاقة، يأتي هذا الإعلان في الوقت الذي يستعد فيه بايدن للقاء قادة مجموعة السبع هذا الأسبوع.

وتصدر وزارة الخزانة الأمريكية قرارًا بحظر استيراد الذهب الجديد من روسيا إلى الولايات المتحدة، غدا الثلاثاء. وقال المصدر إن القرار “سيعزل روسيا بشكل أكبر عن الاقتصاد العالمي من خلال منع مشاركتها في سوق الذهب”.