سعر الذهب العالمي يصعد جراء صراع الشرق الأوسط وتراجع الدولار والسندات

شهد سعر الذهب العالمى ارتفاعا اليوم الثلاثاء ليواصل رحلة الصعود غداة تحقيق مكاسب حادة بفعل تزايد حالة عدم اليقين في السوق جراء الصراع في الشرق الأوسط، إذ أثرت التصريحات الحذرة الصادرة عن كبار مسؤولي مجلس الاحتياطي الفيدرالى (البنك المركزي الأمريكي) على الدولار وعوائد السندات، وفقا لوكالة رويترز.

وارتفع سعر الذهب في المعاملات الفورية 0.1 % إلى 1862.80 دولار للأوقية (الأونصة)، بعد أن بلغ في وقت سابق أعلى مستوياته منذ 29 سبتمبر.

وصعد سعر الذهب فى العقود الأمريكية الآجلة 0.7 % إلى 1876.90 دولار.

وارتفع الذهب نحو 1.6 % أمس، في أكبر قفزة يومية في خمسة أشهر، إذ عززت الاشتباكات العسكرية بين إسرائيل والفلسطينيين الطلب على أصول الملاذ الآمن والنفط.

ويهدد الصراع بمزيد من التقلبات بالنسبة للمستثمرين، مما يزيد من حالة عدم اليقين قبل موسم أرباح الشركات وبيانات التضخم الأمريكية الحاسمة هذا الأسبوع.

يُنظر إلى الذهب على أنه استثمار آمن في أوقات عدم اليقين الاقتصادي، ولكن بما أنه لا يدر عائدا، فإنه يفقد جاذبيته عندما ترتفع أسعار الفائدة.

وتراجعت عوائد سندات الخزانة القياسية لأجل عشر سنوات بشدة عن أعلى مستوياتها في عام 2007. وانخفض مؤشر الدولار على خلفية إشارة كبار مسؤولي المركزي الأمريكي أمس الاثنين إلى أن ارتفاع عوائد السندات الطويلة الأجل يمكن أن يصرف البنك عن زيادات أخرى في سعر الفائدة القصير الأجل.

وتتطلع الأسواق الآن إلى محضر اجتماع البنك المركزي الأمريكي في سبتمبر المقرر صدوره غدا الأربعاء.

وبالنسبة للعملات النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة في المعاملات الفورية 0.2 % إلى 21.85 دولار للأوقية وصعد البلاتين 0.3 % إلى 889.11 دولار وصعد البلاديوم 0.5 % إلى 1144.82 دولار.