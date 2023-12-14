سعر الذهب العالمي يصعد بعد التلميح بإنهاء مسار رفع الفائدة الأمريكية

شهد سعر الذهب العالمى ارتفاعا اليوم الخميس بعدما ألمح البنك المركزي الأمريكي إلى إنهاء مسار رفع الفائدة كما أشار إلى خفض تكاليف الاقتراض خلال 2024، مما أدى إلى انخفاض الدولار والعائد على السندات الأمريكية، بحسب وكالة رويترز.

سعر أوقية الذهب

وصعد سعر الذهب في المعاملات الفورية 0.3 % إلى 2032.07 دولار للأوقية (الأونصة) بعد أن قفز 2.4% أمس.

سعر الذهب عالميا

وقفز سعر الذهب فى العقود الأمريكية الآجلة 2.5 % إلى 2046.80 دولار.

وأبقى المركزي الأمريكي أسعار الفائدة دون تغيير للاجتماع الثالث على التوالي، كما كان متوقعا على نطاق واسع.

وتراجع الدولار لأدنى مستوى في أسبوعين مقابل منافسيه مما يجعل الذهب أقل تكلفة لحائزي العملات الأخرى. كما تراجعت عوائد السندات القياسية الأمريكية لأجل عشر سنوات إلى أدنى مستوى منذ أغسطس.

وعادة ما تدعم الفائدة المنخفضة أسعار الذهب الذي لا يدر عوائد.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.4 % إلى 23.83 دولار للأوقية، وزاد البلاتين 0.3 % إلى 937.25 دولار، وصعد البلاديوم 0.2 % إلى 994.82 دولار.