سعر الذهب العالمي يسجل خسائر أسبوعية 1.7% مع رفع الفائدة الأمريكية وقوة الدولار

فقد سعر الذهب العالمى 1.7% خلال الأسبوع الماضى، فى الوقت الذى تراجع فيه المعدن الأصفر 1% فى ختام تعاملات أمس الجمعة ، إذ أدى ارتفاع الدولار ورفع الفائدة من البنوك المركزية الرئيسية إلى إضعاف جاذبية المعدن الثمين الذي يعتبر ملاذًا آمنًا، بحسب وكالة رويترز.

وهبط سعر الذهب فى المعاملات الفورية بنسبة 1% إلى 1،837.59 دولار للأوقية بنهاية تعاملات أمس الجمعة.

سعر الذهب فى العقود الأمريكية الآجلة يتراجع بنهاية تعاملات أمس

وتراجع سعر الذهب فى العقود الأمريكية الآجلة 0.5% إلى 1840.60 دولار.

الفضة تخسر 1.5%

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة 1.5% إلى 21.60 دولار للأوقية ، وهبط البلاتين 2.2% إلى 929.29 دولار ، وانخفض البلاديوم 3.1% إلى 1821.15 دولار.

محلل: الذهب يحتاج إلى مزيد من الوضوح بشأن تأثير رفع الفائدة

وقال إيليا سبيفاك، محلل العملات لدى ديلي إف.إكس “لم نتحرك كثيرا. ما زلنا عالقين إلى حد ما في النطاق الذي يتراوح بين 1800 دولار و1880 دولار أمريكي ونبحث عن اتجاه”، مضيفا أن الذهب يحتاج إلى مزيد من الوضوح بشأن تأثير رفع الفائدة.

واتجهت الأسهم العالمية إلى تسجيل أسوأ أسبوع منذ انهيار الأسواق في بداية جائحة كورونا في مارس 2020، وسط قلق المستثمرين بشأن النمو مع ارتفاع أسعار الفائدة العالمية.

وأعلن مجلس الاحتياطي الفيدرالى الأسبوع الماضى عن أكبر رفع لأسعار الفائدة منذ عام 1994، في الوقت الذي يسعى فيه إلى كبح جماح التضخم المتصاعد. ويؤدي رفع الفائدة في الولايات المتحدة إلى زيادة تكلفة الفرصة البديلة لحيازة الذهب الذي لا يدر عائدا.

الذهب يتعافى أول أمس

ونجحت أسعار الذهب في التعافي بشكل واضح بتعاملات يوم الخميس قرب مستوى 1850 دولارا للأوقية تزامنا مع قوة الطلب على المعدن الأصفر، وضعف الدولار الأمريكي، حيث ربحت أوقية الذهب نحو 14 دولارا من قيمتها رغم تعزز توقعات تشديد السياسة النقدية الأمريكية بأسرع من المتوقع هذا العام.

وخلال تعاملات يوم الخميس، ارتفعت عقود الذهب الفورية بنسبة 0.70% وسجلت حوالي 1846.53 دولار للأوقية. بينما سجلت عقود الذهب الاَجلة حوالي 1848.95 دولار للأوقية بنسبة انخفاض تصل إلى 1.61%.

وارتفعت أسعار الذهب فى التعاملات تزامنا مع قوة الطلب على المعدن الأصفر خاصة بعد صدور بيانات إعانات البطالة الأمريكية منذ ساعات قليلة والتي جاءت سلبية وتجاوزت توقعات الأسواق بالأسبوع الماضي.

وقد أظهرت البيانات الصادرة عن مكتب العمل الأمريكي يوم الخميس ارتفاع عدد طلبات إعانات البطالة الأمريكية بنحو 229 ألف طلب جديد، وهو أكبر من التوقعات التي أشارت لانخفاض حجمها إلى نحو 215 ألف طلب. وهو ما كان له تأثير قوي سلبي على الدولار وإيجابي لأسعار الذهب.