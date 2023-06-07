سعر الذهب العالمي يستقر وسط ترقب لتوجهات المركزي الأمريكي المقبلة

شهد سعر الذهب استقرارا فى الأسواق العالمية اليوم الأربعاء مع ترقب المستثمرين الذين يغلب عليهم الحذر لقرار مجلس الاحتياطي الفيدرالى (البنك المركزي الأمريكي) بشأن أسعار الفائدة خلال اجتماعه الأسبوع المقبل، لكن تراجع الدولار شكل دعما للمعدن الأصفر، بحسب وكالة رويترز.

سعر أوقية الذهب

ولم يطرأ تغير يذكر على سعر الذهب في السوق الفورية الذى استقر عند 1963.83 دولار للأوقية (الأونصة).

سعر الذهب عالميا

واستقر سعر الذهب فى العقود الأمريكية الآجلة للذهب مسجلا 1980.20 دولار.

وتراجع مؤشر الدولار قليلا مما يجعل الذهب أقل سعرا بالنسبة لحائزي العملات الأخرى.

وتراجعت أسعار الذهب فى ختام تعاملات أمس مع ارتفاع عوائد سندات الخزانة والدولار إذ جرى تداول المعادن النفيسة في نطاق ضيق مع ترقب المستثمرين للمزيد من الإشارات لتقييم مسار سياسة مجلس الاحتياطي الفيدرالى.

ونزل الذهب في السوق الفورية 0.2 % إلى 1957.50 دولار للأوقية (الأونصة) بينما ظلت العقود الأمريكية الآجلة للذهب دون تغيير يذكر عند 1974.40 دولار.

وارتفع مؤشر الدولار وكذلك العائد على سندات الخزانة لأجل عشر سنوات مما جعل الذهب المسعر بالدولار والذي لا يدر عائدا أقل جاذبية.

وقال فيليب ستريبل كبير الخبراء الاستراتيجيين لدى بلو لاين فيوتشرز في شيكاجو “لا يوجد ظاهريا شيء يقول إن الذهب يجب أن يرتفع… إنها لحظة ترقب”.

ووفقا لخدمة فيدووتش التابعة لمجموعة (سي.إم.إي) فإن المتعاملين يتوقعون بنسبة 76 % أن يبقي المركزي الأمريكي أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماعه بشأن السياسة النقدية يومي 13 و14 يونيو.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة 0.1 % إلى 23.6131 دولارا للأوقية بينما زاد البلاتين 0.3 % إلى 1034.55 دولارا وصعد البلاديوم 0.4 % إلى 1419.07 دولارا.