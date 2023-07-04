سعر الذهب العالمي يستقر وسط ترقب لاجتماع المركزي الأمريكي

شهد سعر الذهب العالمى استقرارا خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، وسط تداول ضعيف بسبب عطلة الولايات المتحدة بينما ينتظر المتعاملون محضر اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي في يونيو، يوم الأربعاء، للحصول على مزيد من الأدلة حول مسار رفع أسعار الفائدة في المستقبل، بحسب وكالة رويترز.

سعر أوقية الذهب

وسجل سعر الذهب فى المعاملات الفورية 1921.39 دولار للأوقية (الأونصة).

سعر الذهب عالميا

واستقر سعر الذهب فى العقود الأمريكية الآجلة عند 1929.10 دولار.

وقد يكون حجم التداولات خفيفًا بسبب عطلة “يوم الاستقلال” الولايات المتحدة.

وارتفعت أسعار الذهب عند تسوية تعاملات، أمس الإثنين، بعد صدور بيانات النشاط الصناعي الأمريكية.

وشهد المعدن النفيس تراجعًا في إجمالي تعاملات الربع الثاني من هذا العام، وحقق مكاسب ضئيلة خلال تداولات أمس بعد أن قلص مؤشر الدولار مكاسبه إثر البيانات التي من شأنها التأثير في قرار الاحتياطي الفيدرالي فيما يتعلق بتشديد السياسة النقدية خلال الفترة المقبلة.

وعند التسوية، ارتفعت العقود الآجلة للذهب بنسبة طفيفة تعادل 10 سنتات لتصل إلى 1929.5 دولار للأوقية.

قال نيكولاس فرابيل، الرئيس العالمي للأسواق المؤسسية لدى “ABC Refinery”: «في الوقت الحالي، تتمثل الرياح المعاكسة للذهب في توقعات رفع الفائدة بـ 50 نقطة أساس جديدة، وسحب المزيد من السيولة، مما سيؤثر سلبًا على المعدن النفيس».

وأضاف فرابيل أنه بينما يمكن أن ترتفع أسعار الذهب نحو 1940 دولارًا قبل انخفاض محتمل، «تظل الفائدة المرتفعة عبئًا كبيرًا على المعدن الأصفر».

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت أسعار الفضة الفورية 0.1% إلى 22.91 دولار للأوقية ، وزاد البلاتين 0.6% إلى 912.15 دولار، وقفز البلاديوم 2 % إلى 1253.95 دولار.