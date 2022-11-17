سعر الذهب العالمي يستقر مع تراجع الطلب على الملاذ الآمن

استقر سعر الذهب العالمي اليوم الخميس مع انحسار الطلب على المعدن النفيس الناتج عن أحدث مخاوف جيوسياسية، في حين عززت آمال بأن مجلس الاحتياطي الفيدرالى (البنك المركزي الأمريكي) سيكون أقل حدة في رفع الفائدة في الشهور المقبلة الأسواق، بحسب وكالة رويترز.

سعر أوقية الذهب

ولم يطرأ تغير يذكر على سعر الذهب في المعاملات الفورية الذى سجل 1773.40 دولار للأوقية (الأونصة).

سعر الذهب عالميا

واستقر سعر الذهب فى العقود الأمريكية الآجلة عند 1776.20 دولار للأوقية.

وبلغت أسعار الذهب أعلى مستوياتها في ثلاثة أشهر عند 1786.35 دولار للأوقية أمس الثلاثاء بعد أنباء عن سقوط صواريخ روسية في بولندا قرب الحدود مع أوكرانيا.

ويترقب المستثمرون قرار البنك المركزي الأمريكي بخصوص رفع الفائدة في ديسمبر.

ويؤثر رفع الفائدة على شهية الإقبال على المعدن النفيس الذي لا يدر فائدة.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، انخفضت الفضة 0.3 % إلى 21.41 دولار للأوقية. وتراجع البلاتين 0.3 % إلى 1003.4 دولار للأوقية. وتراجع البلاديوم 0.2 % إلى 2067.10 دولار للأوقية.