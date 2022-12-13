سعر الذهب العالمي يرتفع وسط ترقب لمؤشرات التضخم الأمريكي

شهد سعر الذهب ارتفاعا في الأسواق العالمية اليوم الثلاثاء مع ضعف الدولار، لكن المعدن الأصفر تحرك في نطاق ضيق قبل صدور بيانات التضخم الأمريكية وقرار لجنة السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الفيدرالي، بحسب وكالة رويترز.

سعر أوقية الذهب

وارتفع سعر الذهب فى المعاملات الفورية 0.3 % إلى 1786.28 دولار للأوقية.

سعر الذهب العالمى

وتقدم سعر الذهب فى العقود الأمريكية الآجلة 0.3 % إلى 1796.90 دولار.

وانخفض مؤشر الدولار بنسبة 0.2 % ، مما يجعل الذهب المقوم بالدولار أكثر جاذبية للمشترين من حائزى العملات الأخرى.

وتراجعت أسعار الذهب أمس الاثنين مع انتظار المستثمرين بيانات التضخم في الولايات المتحدة وقرار مجلس الاحتياطي الفيدرالى (المركزي الأمريكي) المقرر هذا الأسبوع بشأن رفع سعر الفائدة.

وهبط سعر الذهب في المعاملات الفورية 0.9 % ليبلغ 1780.19 دولار للأونصة.

وانخفضت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 1% عند التسوية ليبلغ 1.792.30 دولار.

ومن المتوقع على نطاق واسع أن يرفع المركزي الأمريكي سعر الفائدة 50 نقطة أساس خلال آخر اجتماع له في العام الحالي والمقرر عقده يومي الثلاثاء والاربعاء.

وأظهرت بيانات يوم الجمعة ارتفاع أسعار المنتجين الأمريكيين أكثر بقليل من المتوقع في نوفمبر مما يعزز وجهة النظر التي تفيد بأن مجلس الاحتياطي الفيدرالى قد يضطر إلى إبقاء أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول.

ويتجه التركيز حاليا إلى تقرير بيانات مؤشر أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة لشهر نوفمبر والمقرر صدوره يوم الثلاثاء.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت أسعار الفضة الفورية 0.8% إلى 23.49 دولار، وانخفض البلاتين بنسبة 0.1% إلى 1000.49 دولار ، وارتفع البلاديوم 0.5% إلى 1897.50 دولار.