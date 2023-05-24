سعر الذهب العالمي يتراجع وسط مخاوف بشأن أزمة سقف الدين الأمريكي

شهد سعر الذهب تراجعا فى الأسواق العالمية اليوم الأربعاء ليتحرك فى نطاق محدود إذ قام المتعاملون بتقييم أزمة سقف الديون الأمريكية التى لم تنفرج بعد ، في حين كان التركيز أيضًا على محضر اجتماع السياسة الأخير لمجلس الاحتياطي الفيدرالي للحصول على إشارات بشأن مستقبل أسعار الفائدة، بحسب وكالة رويترز.

سعر أوقية الذهب

وسجل سعر الذهب فى المعاملات الفورية 1972.49 دولار للأوقية (الأونصة) حيث يتم تداوله في نطاق 9 دولارات.

سعر الذهب العالمى

واستقر سعر الذهب فى العقود الأمريكية الآجلة مسجلا 1973.70 دولار للأونصة.

وفى ختام تعاملات أمس، تعافت أسعار الذهب من خسائرها المبكرة مع هبوط عوائد السندات وتراجع الدولار من مستوياته المرتفعة بعدما انتهت جولة جديدة من محادثات رفع سقف الدين الأمريكي دون تقدم يذكر.

وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.3 % إلى 1975.39 دولارا للأوقية (الأونصة) بعدما خسر 0.8 % في وقت سابق من الجلسة.

وانخفضت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.1 % عند التسوية إلى 1974.50 دولارا للأوقية.

وقال دانيل بافيلونيس محلل أول استراتيجيات السوق لدى (آر.جيه.أو فيوتشرز) إن الذهب ارتفع من أدنى مستوياته في الجلسة بفعل تقارير عن مزيد من المحادثات لرفع سقف الدين العام الأمريكي.

وأنهى ممثلون عن الرئيس الأمريكي جو بايدن وأعضاء جمهوريون من الكونجرس جولة مفاوضات أخرى لرفع سقف الدين دون أي علامة على إحراز تقدم مع اقتراب الموعد النهائي لرفع الحد الأقصى لاقتراض الحكومة وإلا فستتخلف عن سداد التزاماتها.

وهبطت المؤشرات الرئيسية للبورصة الأمريكية وتراجع مؤشر الدولار من أعلى مستوياته في الجلسة بينما هبط العائد على سندات الخزانة القياسية لأجل عشر سنوات من أعلى مستوياته في شهرين.

وعلى صعبد المعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة فى المعاملات الفورية 0.4 % إلى 23.34 دولارًا للأوقية ، وانخفض البلاتين 0.4 % إلى 1043.95 دولار ، وهبط البلاديوم 0.4 % إلى 1440.10 دولار.