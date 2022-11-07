سعر الذهب العالمي يتراجع من أعلى مستوى في 3 أسابيع مع صعود الدولار

شهد سعر الذهب تراجعا فى الأسواق العالمية اليوم الاثنين ليهبط من أعلى مستوى له في ثلاثة أسابيع الذى سجله في الجلسة السابقة، مع استعادة الدولار الأمريكي بعض مكاسبه، مما جعل الذهب المقوم بالدولار أكثر تكلفة لحائزي العملات الأخرى، بحسب وكالة رويترز.

سعر أوقية الذهب

وانخفض سعر الذهب في التعاملات الفورية بنسبة 0.4 % إلى 1672.99دولار للأوقية (الأونصة).

سعر الذهب عالميا

واستقر سعر الذهب فى العقود الأمريكية الآجلة عند 1676.30 دولار.

وارتفع سعر الذهب 3 % يوم الجمعة مع تراجع الدولار بنسبة 2 % تقريبا بعد أن أنعشت بيانات الوظائف الأمريكية الآمال في أن يكون مجلس الاحتياطي أقل تشددا في رفع أسعار الفائدة مستقبلا.

قال مات سيمبسون المحلل في سيتي إندكس إن من المعتاد رؤية الأسعار تتراجع مقابل حركة كبيرة من الجلسة السابقة، فالذهب يتراجع مع ارتفاع الدولار على نحو طفيف.

واستعاد مؤشر الدولار بعض الخسائر ليرتفع بنسبة 0.2 %.

أشار أربعة من صانعي السياسة في مجلس الاحتياطي الفيدرالى يوم الجمعة إلى أنهم ما زالوا يفكرون في رفع سعر الفائدة بشكل أقل في اجتماعهم المقبل بشأن السياسة النقدية.

ويعتبر الذهب وسيلة للتحوط من التضخم، لكن ارتفاع أسعار الفائدة يؤثر بالسلب على جاذبية الأصول التي لا تدر عائدا.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في التعاملات الفورية 1.3% إلى 20.56 للأوقية، وانخفض البلاتين 1% إلى 951.46 دولار، وتراجع البلاديوم 0.5 % إلى 1871.00 دولار.