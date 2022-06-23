سعر الذهب العالمي يتراجع مع توقعات برفع كبير للفائدة الأمريكية

شهد سعر الذهب تراجعًا فى الأسواق العالمية اليوم الخميس متأثرًا بتوقعات رفع أسعار الفائدة رفعًا شديدًا بعد أن أكد جيروم باول، رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالى (البنك المركزي الأمريكي) مجددًا التزام البنك بمكافحة التضخم، بحسب وكالة رويترز.

وتراجع سعر الذهب في المعاملات الفورية 0.2% إلى 1832.91 دولار للأوقية (الأونصة).

سعر الذهب العقود الأمريكية الآجلة يتراجع

وانخفض سعر الذهب العقود الأمريكية الآجلة 0.2% أيضًا إلى 1834.30 دولار.

وقال مايكل مكارثي، كبير المسئولين الإستراتيجيين في تايجر بروكرز في أستراليا: “مع إشارة جيروم باول إلى أن ارتفاعات بنسبة 1% محتملة فعلًا، فقد كان هذا تذكيرًا بالضغط المستمر على أسعار الذهب الناتج عن ارتفاع أسعار الفائدة”.

وسأل عضو في اللجنة المصرفية بمجلس الشيوخ الأمريكي باول عما إذا كان الاحتياطي الفيدرالى قد يرفع أسعار الفائدة بما يصل إلى 100 نقطة أساس مرة واحدة، فقال إنه لن يستبعد مطلقًا أي شيء وإن مسئولي البنك المركزي سيتخذون كل الخطوات اللازمة لاستعادة استقرار الأسعار.

وعادة ما يُنظر إلى الذهب على أنه تحوط ضد التضخم وملاذ آمن خلال الأزمات الاقتصادية، مثل الركود.

ويؤدي ارتفاع أسعار الفائدة وعوائد السندات إلى زيادة تكلفة الفرصة البديلة لحيازة المعدِن الأصفر الذي لا يدرّ عائدًا.

واستقر الدولار عند مستويات مرتفعة بعدما تكبد بعض الخسائر في الجلسة السابقة، مما قلّص الطلب على الذهب المسعر بالعملة الأمريكية بين المشترين من حائزي العملات الأخرى.

الفضة تتراجع

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة في المعاملات الفورية 0.5% إلى 21.28 دولار للأوقية، وانخفض البلاتين 0.3% إلى 923.62 دولار، في حين استقر البلاديوم عند 1864.18 دولار.

الذهب يتراجع في التعاملات الصباحية في آسيا

وانخفض الذهب في التعاملات الصباحية في آسيا، حيث توقّع المستثمرون زيادات كبيرة في أسعار الفائدة بعد أن قال رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي جيروم باول إن البنك المركزي ملتزم تمامًا بخفض الأسعار.

وانخفضت العقود الآجلة للذهب بنسبة 0.21% لتصل إلى 1834.45 دولار.

ويتوقع المستثمرون زيادات كبيرة في أسعار الفائدة بعد شهادة رئيس الاحتياطي الفيدرالي أمام مجلس الشيوخ. حيث صرح باول، أمس الأربعاء، بأنه لن يستبعد زيادة أسعار الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس، مضيفًا أن البنك المركزي سيتخذ أية خطوات ضرورية لاستعادة استقرار الأسعار.

ومن المقرر أن يدلي باول بشهادته أمام مجلس النواب، في وقت لاحق اليوم.

ومن المتوقع أن يتبع الذهب مجمع السلع في الهبوط. وصرح مايكل لانجفورد، مدير شركة إير جايد الاستشارية للشركات بأنه “من المرجح أن يتم تداول الذهب بأقل من 1800 دولار/ أونصة في الأسبوعين المقبلين أكثر من عدمه”.