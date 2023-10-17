سعر الذهب العالمي يتراجع مع ارتفاع الدولار وعائد السندات

شهد سعر الذهب تراجعا فى الأسواق العالمية اليوم الثلاثاء مع ارتفاع الدولار وعوائد سندات الخزانة الأمريكية قبل صدور بيانات اقتصادية وخطاب رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكى جيروم باول المرتقب خلال هذا الأسبوع، والذي قد يحدد مسارات رفع الفائدة، بحسب وكالة رويترز.

سعر أوقية الذهب

وانخفض سعر الذهب في المعاملات الفورية 0.1% إلى 1916.88 دولار للأوقية (الأونصة).

سعر الذهب عالميا

وتراجع سعر الذهب فى العقود الأمريكية الآجلة 0.2% إلى 1930.00 دولار.

وصعدت عوائد سندات الخزانة الأمريكية إلى أعلى مستوياتها في أكثر من أسبوع ، كما صعد الدولار أيضا، مما يزيد من تكلفة المعدن الأصفر الذي لا يدر عائدا بالنسبة لحائزي العملات الأخرى، قبيل صدور بيانات مبيعات التجزئة والإنتاج الصناعي فى الولايات المتحدة في وقت لاحق اليوم.

قال كايل رودا، محلل الأسواق المالية في Capital.com: “لا تزال البيانات الاقتصادية الأمريكية قوية للغاية مع استمرار الضغط الصعودي على العوائد وتوقع الأسواق فرصة بنسبة 10% فقط لرفع أسعار الفائدة من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي في نوفمبر”.

وتتوقع الأسواق بأن خطاب باول القادم يوم الخميس قد يقدم المزيد من الوضوح بشأن موقف سعر الفائدة بعد إشارات متشائمة من قبل كبار صناع السياسة في الأسابيع الأخيرة.

وتؤدي أسعار الفائدة المرتفعة إلى زيادة تكلفة الفرصة البديلة لحيازة الذهب، وهو أصل لا يدر عائدا.

كما أدت التوترات في الشرق الأوسط، التي دفعت أسعار الذهب كملاذ آمن إلى أعلى مستوياتها في أكثر من ثلاثة أسابيع يوم الجمعة، إلى زيادة حالة عدم اليقين في السوق.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة في المعاملات الفورية 0.3% إلى 22.53 دولار للأوقية، وهبط البلاتين 0.2% إلى 889.06 دولار، وانخفض البلاديوم 0.4% إلى 1138.92 دولار.