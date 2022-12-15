سعر الذهب العالمي يتراجع مع إعلان الاحتياطى الفيدرالى عزمه رفع الفائدة

شهد سعر الذهب تراجعا فى الأسواق العالمية، اليوم الخميس، ليخسر ما يقارب 1% بعد أن قال جيروم باول، رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالى (البنك المركزي الأمريكي)، إن العام المقبل سيشهد المزيد من رفع سعر الفائدة، بحسب وكالة رويترز.

سعر أوقية الذهب

وهبط سعر الذهب في المعاملات الفورية 0.9% إلى 1791.71 دولار للأوقية (الأونصة)، ليزداد تراجعًا عن ذروة أكثر من خمسة أشهر التي سجلها يوم الثلاثاء.

سعر الذهب عالميا

وانخفض سعر الذهب فى العقود الأمريكية الآجلة 0.9% مسجلًا 1802.10 دولار.

قال باول، أمس الأربعاء، إن “المركزي الأمريكي” سيتبنّى المزيد من الرفع في سعر الفائدة، العام المقبل، حتى رغم انزلاق الاقتصاد الأمريكي صوب ركود محتمل، وعلَّل ذلك بأن الاقتصاد سيتكبد ثمنًا باهظًا أكثر إذا لم يكبح “الفيدرالى” التضخم بقوة.

وقال كريستوفر وونج، المحلل لدى أو.سي.بي.سي إف.إكس، إن تمسك “المركزي” بالميل لتشديد السياسة النقدية يضغط على المعدِن، وإن توقعات أسعار الذهب تتوقف على قدر التشديد الذي تعتزم البنوك المركزية، خاصة المركزي الأمريكي، القيام به من الآن فصاعدًا.

ويُعرف عن الذهب أنه وسيلة تحوُّط ضد التضخم، لكن أسعار الفائدة المرتفعة تميل إلى إضعاف جاذبيته؛ لأنها تزيد من تكلفة الفرصة البديلة للاحتفاظ بالمعدِن الذي لا يُدرّ عائدًا.

وارتفع مؤشر الدولار 0.1%، وزيادة الدولار تجعل الذهب أكثر تكلفة للمشترين من الخارج.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، هبطت الفضة 2.5% إلى 23.29 دولار للأوقية، ونزل البلاتين 1.6% إلى 1012.55 دولار، بينما تراجع البلاديوم 0.6% إلى 1904.69 دولار.