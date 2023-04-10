سعر الذهب العالمي يتراجع بعد بيانات التوظيف الأمريكية

شهد سعر الذهب تراجعا فى الأسواق العالمية اليوم الاثنين لينخفض 1% لما دون الألفي دولار بعدما أظهرت بيانات الوظائف الأمريكية استمرار قوة سوق العمل، الأمر الذي عزز التوقعات بقيام مجلس الاحتياطي الفيدرالى (المركزي الأمريكي) برفع الفائدة مرة أخرى في مايو، بحسب وكالة رويترز.

سعر أوقية الذهب

وهبط سعر الذهب في المعاملات الفورية 0.8 % إلى 1992.97 دولار للأوقية (الأونصة).

سعر الذهب عالميا

وانخفض سعر الذهب فى العقود الأمريكية الآجلة 0.9 % إلى 2007.80 دولار.

وقال هاريش في. رئيس أبحاث السلع الأولية في جيوجيت للخدمات المالية إن الأسعار تتراجع بسبب “جني الأرباح على خلفية توقعات رفع أسعار الفائدة من قبل مجلس الاحتياطي الفيدرالى وما أعقبه من تقرير يوم الجمعة الذي أظهر نموا قويا في الوظائف في الولايات المتحدة إلى جانب استقرار الدولار”.

وزاد مؤشر الدولار 0.1 %، الأمر الذي يجعل المعدن النفيس المسعر به أعلى تكلفة للمشترين في الخارج.

وأظهرت بيانات نشرتها وزارة العمل الأمريكية يوم الجمعة زيادة الوظائف غير الزراعية بواقع 236 ألف وظيفة في مارس ، مقابل توقعات عند 239 ألفا. كما أظهرت البيانات أن معدل البطالة انخفض إلى 3.5 % مقابل 3.6 % في الشهر السابق.

وعادة ما ينظر للذهب باعتباره أداة للتحوط ضد التضخم، لكن أسعار الفائدة المرتفعة تزيد من تكلفة الفرصة البديلة لحيازة هذا الأصل الذي لا يدر عائدا.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة في المعاملات الفورية 1% إلى 24.75 دولار للأوقية، فيما نزل البلاتين 0.7 % إلى 1000.78 دولار وهبط البلاديوم 0.1 % إلى 1464.79 دولار.