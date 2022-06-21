سعر الذهب العالمي يتباين وسط ترقب لموقف البنوك المركزية من رفع الفائدة

شهد سعر الذهب تباينا فى الأسواق العالمية اليوم الثلاثاء، إذ ظل المستثمرون يراقبون موقف البنوك المركزية الرئيسية من رفع أسعار الفائدة للحصول على نظرة أوضح للمعدن النفيس، بحسب وكالة رويترز.

استقر سعر الذهب فى المعاملات الفورية عند 1838.26 دولارًا للأوقية، بعد تداوله ضمن نطاق محدود أمس الإثنين.

سعر الذهب فى العقود الأمريكية الآجلة يتراجع

وانخفض سعر الذهب فى العقود الأمريكية الآجلة قليلاً إلى 1839.90 دولارللأوقية.

قال ستيفن إينيس، الشريك الإداري في إس بى أى أسيت مانجمنت SPI Asset Management: “سوق (الذهب) متماسكة، حيث إن صانعي السياسة – بعد أسبوع تاريخي للبنوك المركزية العالمية – سوف يشرحون السبب وراء قراراتهم هذا الأسبوع”.

الفضة ترتفع

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت أسعار الفضة فى المعاملات الفورية 0.3% إلى 21.65 دولارًا للأوقية، وزاد البلاتين 0.3% إلى 934.07 دولارًا، وصعد البلاديوم 1.4% إلى 1871.84 دولارًا.

استقرار سعر الذهب أمس

وخلال تعاملات أمس الإثنين، استقرت أسعار الذهب، بعد حدوث توازن بين تراجع الدولار والمخاوف الاقتصادية العالمية والمخاوف بشأن التشديد النقدي القوي من قبل الفيدرالي (البنك المركزي الأمريكى) مع التركيز على آراء العديد من تصريحات مسؤولو البنك المركزي هذا الأسبوع.

ولم يطرأ تغير يذكر على سعر الذهب في المعاملات الفورية إذ سجلت الأوقية 1838.36 دولار بعد تسجيله أكبر انخفاض له منذ منتصف مايو في الأسبوع الماضي بتراجعه 1.7%.

وارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.1 % إلى 1841.60 دولار.

مؤشر الدولار يتراجع أمس

وتراجع مؤشر الدولار من قرب أعلى مستوى له منذ نحو 20 عاما مما أثار من جديد بعض الطلب على الذهب المسعر بالدولار بين المشترين في الخارج.

وقال كبير المحللين في إف إكس تي إم، لقمان اوتينجا، إن الذهب قام بمحاولة للتعافي هذا الصباح مع تراجع الدولار وتراجع عوائد سندات الخزانة. ولكن التصريحات المتشددة التي أدلى بها عضو مجلس محافظي مجلس الاحتياطي الفيدرالي كريستوفر خلال عطلة نهاية الأسبوع حدت من الاتجاه نحو الصعود.

محلل: من المرجح أن يظل الذهب ضمن النطاق

وأضاف قائلا: “من المرجح أن يظل المعدن النفيس ضمن النطاق، وذلك بفضل العناصر المتضاربة التي تدعم كلا من الصعود والهبوط. قد تكون هناك حاجة إلى محفز جديد لقلب ميزان القوى”.

وستتحدث مجموعة من صانعي السياسة النقدية هذا الأسبوع وتأتي شهادة متشددة محتملة من رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول على رأس القائمة أمام مجلس النواب يومي الأربعاء والخميس.