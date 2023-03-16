سعر الذهب العالمي يتباين مع ضعف الدولار وتعافي كريدي سويس

شهد سعر الذهب تباينا في الأسواق العالمية اليوم الخميس بدعم من ضعف الدولار، بيد أن الأسعار بقيت دون أعلى مستوى لها في 6 أسابيع الذى سجلته في الجلسة الماضية مع تحسن معنويات المستثمرين بعد قيام بنك كريدي سويس، أحدث وجهة لأزمة مصرفية محتملة بتأمين الأموال، بحسب وكالة رويترز.

سعر أوقية الذهب

وارتفع سعر الذهب فى المعاملات الفورية 0.1 % إلى 1920.75 دولارًا للأوقية (الأونصة) ، بعد أن قفز إلى أعلى مستوياته منذ أوائل فبراير عند 1937.28 دولارًا أمس الأربعاء.

سعر الذهب عالميا

وانخفض سعر الذهب فى العقود الأمريكية الآجلة 0.5 % إلى 1922.30 دولار.

وتعافى بنك كريدي سويس ، الذي تسبب في هبوط أسهم البنوك الأوروبية بسبب مخاوف من انهياره ، بنسبة 28 % بعد أن قال إنه سيقترض ما يصل إلى 54 مليار دولار من البنك المركزي السويسري لتعزيز السيولة وثقة المستثمرين.

وعلى صعيد المعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت أسعار الفضة الفورية 0.5 % إلى 21.89 دولارًا للأوقية ، وزاد البلاتين 0.6 % إلى 967.97 دولارًا ، في حين صعد البلاديوم 0.3 % إلى 1451.39 دولارًا.