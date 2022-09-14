سعر الذهب العالمي يتباين مع تراجع الدولار وسط توقعات برفع أكبر للفائدة الأمريكية

شهد سعر الذهب تباينا فى الأسواق العالمية اليوم الأربعاء مع تراجع الدولار، لكن المكاسب ظلت محكومة بالرهانات على قيام بنك الاحتياطي الفيدرالي برفع أكبر لأسعار الفائدة مدفوعة بسبب الارتفاع المفاجئ في التضخم في الولايات المتحدة، بحسب وكالة رويترز.

وارتفع سعر الذهب فى المعاملات الفورية 0.2 % إلى 1704.13 دولار للأوقية ( الأونصة).

وتراجع سعر الذهب فى العقود الأمريكية الآجلة 0.1 % إلى 1715.10 دولار.

قال مايكل هيوسون ، كبير محللي الأسواق في CMC Markets ” رغم أن ضعف الدولار يساعد على انتشال الذهب من أدنى مستوياته ، فمن المرجح أن عوائد السندات المرتفعة ستزيد من صعوبة تحقيق الأسعار لأية مكاسب ذات مغزى على المدى القصير”.

وشهدت أسعار الذهب أكبر انخفاض بالنسبة المئوية في يوم واحد منذ 14 يوليو في الجلسة السابقة ، حيث سجل الدولار أفضل يوم له منذ مارس 2020 بعد ارتفاع غير متوقع في أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة في أغسطس.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة فى المعاملات الفورية بنسبة 1% إلى 19.52 دولارًا للأونصة ، وارتفع البلاتين 1.9% إلى 895.57 دولارًا ، وتقدم البلاديوم 0.3% إلى 2111.33 دولارًا.

وتراجعت أسعار الذهب عند الإغلاق أمس بما يزيد على 1% مع صعود الدولار بعد ارتفاع غير متوقع لمؤشر أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة في أغسطس ، مما عزز الرهانات على إقدام مجلس الاحتياطي الفيدرالى (البنك المركزي الأمريكي) على رفع أسعار الفائدة.

ونزلت أسعار الذهب في المعاملات الفورية 1.2 % إلى 1703.80 دولار للأوقية (الأونصة).

وانخفضت العقود الآجلة الأمريكية للذهب 1.3 % عند التسوية إلى 1717.40 دولار.

وارتفع مؤشر أسعار المستهلكين الأمريكي بشكل غير متوقع في أغسطس إذ عوض انخفاض أسعار البنزين مكاسب في تكاليف الإيجار والغذاء.

وصعد مؤشر الدولار الأمريكي 1.3 %، مما جعل الذهب أكثر تكلفة بالنسبة للمشترين في الخارج.