سعر الذهب العالمي يتباين قبيل صدور بيانات التضخم الأمريكي

شهد سعر الذهب تباينا في الأسواق العالمية اليوم الأربعاء في ظل انتظار المتعاملين لبيانات التضخم الأمريكية المقررة في وقت لاحق اليوم مما قد يؤثر على قرارات السياسة النقدية الصادرة عن مجلس الاحتياطي الفيدرالى (البنك المركزي الأمريكي)، بحسب وكالة رويترز.

سعر أوقية الذهب

واستقر سعر الذهب في المعاملات الفورية عند 2032.86 دولار للأوقية (الأونصة).

سعر الذهب عالميا

وانخفض سعر الذهب فى العقود الأمريكية الآجلة 0.1 % إلى 2041.50 دولار للأوقية.

ومن المقرر صدور بيانات مؤشر أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة لاحقا. ويتوقع اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم ارتفاعا بنسبة 5.5 % على أساس سنوي في أسعار المستهلكين الأساسية لشهر أبريل.

وتراهن الأسواق حاليا بنسبة 83 % على أن يبقي البنك المركزي الأمريكي على أسعار الفائدة عند مستواها الحالي في يونيو.

وعلى الرغم من أن الذهب يعتبر تحوطا ضد التضخم فإن ارتفاع أسعار الفائدة يضعف جاذبية السبائك التي لا تدر عوائد.

ويراقب المستثمرون عن كثب التطورات المحيطة بسقف الدين الأمريكي.

واتفق الرئيس جو بايدن وكبار المشرعين أمس الثلاثاء على إجراء المزيد من المحادثات بهدف كسر الجمود بشأن رفع سقف الدين الأمريكي البالغ 31.4 تريليون دولار قبل ثلاثة أسابيع فقط من احتمال إجبار البلاد على التخلف عن السداد بشكل غير مسبوق.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، انخفضت الفضة 0.1 % إلى 25.58 دولار للأوقية وارتفع البلاتين 0.1 % إلى 1105.82 دولار وزاد البلاديوم 0.1 % إلى 1571.23 دولار.