سعر الذهب العالمي يتباين قبيل اجتماع الاحتياطي الفيدرالي اليوم

شهد سعر الذهب العالمى تباينا خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، إذ ينتظر المتعاملون وسط حالة من الحذر إشارات جديدة من البنوك المركزية الكبرى بشأن خطط سياساتهم النقدية، خاصة مجلس الاحتياطي الفيدرالى، بحسب وكالة رويترز.

سعر أوقية الذهب

واستقر سعر الذهب في المعاملات الفورية ليسجل 1983.29 دولار للأوقية (الأونصة).

سعر الذهب العالمى

وتراجع سعر الذهب فى العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.1% إلى 1991 دولارا.

هناك توقعات كبيرة بأن يرفع الاحتياطي الفيدرالى، الذي يجتمع في الثاني والثالث من مايو ، أسعار الفائدة 25 نقطة أساس.

وقال أجاي كيديا عضو مجلس إدارة كيديا كوموديتيز في مومباي إن أسعار الذهب يمكن أن تتحرك صوب مستوى 2000 دولار إذا سلط مجلس الاحتياطي الفيدرالى الضوء على مخاوف الركود وألمح إلى أيقاف مؤقت لدورة رفع أسعار الفائدة.

ومن المرجح أيضا أن يرفع البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة للمرة السابعة على التوالي في اجتماع يوم الخميس.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة في المعاملات الفورية 0.4% إلى 24.87 دولار للأوقية.

ونزل البلاتين 0.1% إلى 1048.34 دولار، بينما ارتفع البلاديوم 1% إلى 1466.36 دولار.