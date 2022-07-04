سعر الذهب العالمي يتباين الإثنين وسط ترقب لرفع الفائدة

شهد سعر الذهب تباينا في الأسواق العالمية اليوم الإثنين، ليحوم بالقرب من المستوى الرئيسي البالغ 1800 دولار، إذ أثر احتمال رفع أسعار الفائدة العالمية مع زيادة الضغط الناجم عن التضخم وارتفاع الدولار على جاذبية المعدن الأصفر، بحسب وكالة رويترز.

وتراجع سعر الذهب في المعاملات الفورية 0.2 % إلى 1806.60 دولار للأوقية بعد أن لامس أدنى مستوى في خمسة أشهر عند 1783.50 دولار يوم الجمعة.

سعر الذهب فى العقود الأمريكية الآجلة يصعد

وارتفع سعر الذهب في العقود الأمريكية الآجلة 0.3 % إلى 1807.50 دولار.

واستقر الدولار الأمريكي بالقرب من أعلى مستوى له في عقدين من الزمن الذي لامسه في الماضي. وتراجع الذهب يجعله مكلفا لمن يملكون عملات أخرى.

الذهب يرتفع في التعاملات الصباحية في آسيا

وارتفع الذهب في التعاملات الصباحية في آسيا مع انخفاض الدولار . وتقدمت العقود الآجلة للذهب بنسبة 0.59% لتصل إلى 1812.15 دولار بينما انخفض الدولار، الذي يتحرك عادة في اتجاه عكسي مع الذهب، صباح اليوم الإثنين في التعاملات الآسيوية.

وانخفضت عوائد سندات الخزانة الأمريكية القياسية لأجل 10 سنوات إلى أدنى مستوى لها في شهر يوم الجمعة، مما أعطى دعمًا للسبائك غير المدرة للعائد.

وينتظر المستثمرون الآن محضر اجتماع بنك الاحتياطي الفيدرالي في يونيو، المقرر عقده يوم الأربعاء، والذي من شبه المؤكد أن يبدو متشددًا نظرًا لاختيار بنك الاحتياطي الفيدرالي رفع أسعار الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس كبيرة الحجم.

الفضة تهبط

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة في المعاملات الفورية 0.1 % إلى 19.86 دولار للأوقية، لتتداول بالقرب من أدنى مستوياتها في عامين، وانخفض البلاتين 0.8 % إلى 882.25 دولار.

وأسواق الولايات المتحدة مغلقة بسبب عطلة عيد الاستقلال.

سعر الذهب يغلق على تراجع يوم الجمعة

وأغلقت أسعار الذهب العالمية على انخفاض خلال تعاملات الجمعة، لتسجل تراجعا للأسبوع الثالث على التوالي في ظل ثبات الدولار وارتفاع أسعار الفائدة الذي يلوح في الأفق، مما أدى إلى عزوف شهية المستثمرين عن الأصول غير ذات العوائد، في حين أن زيادة ضريبة الاستيراد على السبائك في الهند قللت أيضًا من احتمالات الطلب.

وتراجعت أسعار الذهب، التي خرجت من أسوأ ربع لها منذ أوائل عام 2021، حوالي 1.6 % خلال الأسبوع الماضى.

كان تداول الذهب الفوري ثابتًا في آخر مرة عند 1806.5 دولارًا للأوقية ، بينما ارتفعت أسعار الذهب فى العقود الأمريكية الآجلة بشكل هامشي إلى 1807.7 دولار.