سعر الذهب العالمى يهبط لأدنى مستوى فى أسبوعين مع ارتفاع الدولار وعائد السندات

شهد سعر الذهب تراجعا فى الأسواق العالمية اليوم الأربعاء ليهبط إلى أدنى مستوى في ما يقرب من أسبوعين ، مع استمرار ارتفاع الدولار وعائد سندات الخزانة الأمريكية مما يؤثر على الطلب على المعدن النفيس، بحسب وكالة رويترز.

وهبط سعر الذهب فى المعاملات الفورية بنسبة 0.4% إلى 1941.40 دولار للأوقية ، بعد أن سجل أدنى مستوياته منذ 8 أبريل.

سعر الذهب فى العقود الأمريكية الآجلة يتراجع

وانخفض سعر الذهب فى العقود الأمريكية الآجلة 0.7% إلى 1944.80 دولار للأوقية.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة فى المعاملات الفورية 0.8% إلى 24.96 دولار للأوقية ، وانخفض البلاتين 1.5% إلى 976.47 دولار ، بينما ارتفع البلاديوم 0.3% إلى 2379.85 دولار.

سعر الذهب في التعاملات الصباحية في آسيا ينخفض

وانخفض الذهب في التعاملات الصباحية في آسيا، مسجلاً أدنى مستوى له في أكثر من أسبوع فى الوقت الذى ظل فيه الدولار بالقرب من ارتفاعاته الأخيرة واستمرت عوائد سندات الخزانة الأمريكية في التأثير على الطلب.

وتراجعت العقود الآجلة للذهب بنسبة 0.73% لتصل إلى 1944.70 دولار ، بعد أن وصلت إلى أدنى مستوياتها منذ 11 أبريل.

وانخفض الدولار، الذي يتحرك عادةً في اتجاه عكسي مع الذهب، اليوم الأربعاء لكنه ظل بالقرب من أعلى المستويات الأخيرة..

سعر الذهب يقترب من الارتفاع فوق مستوى 2000 دولار يوم الإثنين

واقترب المعدن الأصفر من الارتفاع فوق مستوى 2000 دولار يوم الإثنين، حيث عجلت الحرب في أوكرانيا بالغزو الروسي في 24 فبراير والمخاوف بشأن ارتفاع التضخم التي دفعت المستثمرين نحو الأصول الآمنة.

كذلك، انخفضت الأسعار إلى 1.8% أمس الثلاثاء بفضل قوة الدولار وارتفاع عوائد سندات الخزانة التي طغت على التدفقات الداخلة إلى السبائك.

وصرح جيفري هالي كبير المحللين لدى أواندا لرويترز “مع استمرار ثبات الدولار الأمريكي اليوم وتراجع الصين لخفض أسعار الفائدة الأولية للقرض لأجل عام وخمسة أعوام، يبدو أن الضغط الطويل على الذهب مستمر في آسيا.”

سعر الذهب بهبط 1% أمس

وهبطت أسعار الذهب أكثر من 1% أمس الثلاثاء بينما ألقى ارتفاع الدولار وعوائد سندات الخزانة الأمريكية بظلالهما على تدفقات الاستثمار الآمن إلى المعدن النفيس.

وتراجع الذهب في المعاملات الفورية 1.17% إلى 1955.30 دولار للأوقية.

وانخفضت العقود الآجلة الأمريكية للذهب 1.44% إلى 1957.70 دولار للأوقية.

وقفز مؤشر الدولار إلى أعلى مستوى في أكثر من عامين، وهو ما يجعل الذهب أكثر تكلفة لحائزي العملات الأخرى، مع صعود عوائد سندات الخزانة الأمريكية وسط توقعات بأن مجلس الاحتياطي الفيدرالى سيشدد سياسته النقدية.

وكرر جيمس بولارد رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالى في سانت لويس أول أمس توقعاته بأن أسعار الفائدة الأمريكية سترتفع إلى 3.5% بحلول نهاية العام لكبح التضخم.

وفي حين أن الذهب يعتبر مستودعا آمنا للقيمة أثناء الأزمات السياسية والاقتصادية وكذلك وسط زيادة التضخم، فإن صعود أسعار الفائدة يترجم إلى ارتفاع تكلفة الفرصة البديلة للاحتفاظ بالمعدن الأصفر الذي لا يدر عائدا.