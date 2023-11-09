سعر الذهب العالمى ينخفض مع انكماش الطلب على أصول الملاذ الآمن

شهد سعر الذهب العالمى تراجعًا اليوم الخميس ليقترب من أدنى مستوى في ثلاثة أسابيع مع تلاشي الطلب على الملاذات الآمنة الناتج عن الصراع في الشرق الأوسط، فيما يترقب المستثمرون تصريحات رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالى (البنك المركزي الأمريكي) سعيًا لمزيد من الدلائل بشأن الفائدة، بحسب وكالة رويترز.

سعر أوقية الذهب

وانخفض سعر الذهب في المعاملات الفورية 0.1% إلى 1948.39 دولار للأوقية (الأونصة)، بعدما سجل أدنى مستوياته منذ 19 أكتوبر، أمس الأربعاء.

سعر الذهب عالميا

وتراجع سعر الذهب فى العقود الأمريكية الآجلة 0.2% إلى 1953.50 دولار.

وحافظ عدد كبير من مسؤولي مجلس الاحتياطي الفيدرالى، الذين تحدثوا، هذا الأسبوع، على لهجة متوازنة بشأن القرار التالي للمركزي الأمريكي، لكنهم أشاروا إلى أنهم سيركزون على البيانات الاقتصادية وتأثير ارتفاع عوائد السندات طويلة الأجل.

ولم يعلق باول على السياسة النقدية أو التوقعات الاقتصادية في تصريحات مُعدّة مسبقًا أدلى بها في مؤتمر أمس. ومن المقرر أن يتحدث في مؤتمر آخر اليوم الخميس.

ويعزز انخفاض أسعار الفائدة جاذبية المعدن الأصفر الذي لا يدر عائدًا.

وكانت أسعار الذهب قد تجاوزت المستوى الرئيسي البالغ 2000 دولار للأوقية، الأسبوع الماضي، بعدما أدى تصاعد التوتر في الشرق الأوسط إلى زيادة الطلب.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة في المعاملات الفورية 0.5% إلى 22.41 دولار للأوقية، بينما زاد البلاتين 0.4% إلى 869.70 دولار.

وهبط البلاديوم 0.9% إلى 1040.77 دولار، ليحوم بالقرب من أدنى مستوياته منذ 2018.