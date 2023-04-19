سعر الذهب العالمى ينخفض مع ارتفاع الدولار وسط ترقب لتوجهات الاحتياطى الفيدرالى

شهد سعر الذهب تراجعا فى الأسواق العالمية اليوم الأربعاء مع استعادة الدولار لبعض قوته، فيما يعكف المتعاملون على تقييم احتمالات قيام مجلس الاحتياطي الفيدرالى (البنك المركزي الأمريكي) برفع أسعار الفائدة مرة أخرى في مايو قبل أن يوقف دورة الرفع بصورة مؤقتة، بحسب وكالة رويترز.

سعر أوقية الذهب

وتراجع سعر الذهب في المعاملات الفورية 0.1 % إلى 2003.03 دولار للأوقية (الأونصة).

سعر الذهب العالمى

وانخفض سعر الذهب فى العقود الأمريكية الآجلة 0.2 % إلى 2016.20 دولار.

وارتفع مؤشر الدولار 0.1 %، مما يجعل المعدن الأصفر المسعر به أعلى تكلفة للمشترين من حائزي العملات الأخرى.

ويعتبر الذهب أداة للتحوط في أوقات ارتفاع التضخم، إلا أن أسعار الفائدة المرتفعة تقلل من جاذبية السبائك التي لا تدر عوائد.

ويحاول المستثمرون حاليا البحث عن مؤشرات عما إذا كان رفع الفائدة في مايو سيكون الأخير قبل أن يوقف الاحتياطي الفيدرالى مؤقتا دورة رفع أسعار الفائدة.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، هبطت الفضة في المعاملات الفورية 0.2 % إلى 25.16 دولار للأوقية ونزل البلاتين 0.6 % إلى 1075.58 دولار، فيما صعد البلاديوم 1% إلى 1624.72 دولار.