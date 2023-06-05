سعر الذهب العالمى ينخفض رغم رهانات وقف رفع الفائدة مع صعود الدولار

شهد سعر الذهب تراجعا فى الأسواق العالمية الذهب في تعاملات محدودة النطاق اليوم الإثنين مع ارتفاع الدولار مدعوما بتقرير قوي عن الوظائف بما فاق أثر احتمالات توقف مجلس الاحتياطي الفيدرالى (المركزي الأمريكي) عن رفع أسعار الفائدة هذا الشهر، بحسب وكالة رويترز.

سعر أوقية الذهب

وهبط سعر الذهب في المعاملات الفورية 0.1% مسجلا 1945.09 دولار للأوقية (الأونصة) وجرى تداوله في نطاق بلغ 7 دولارات.

سعر الذهب عالميا

وانخفض سعر الذهب فى العقود الأمريكية الآجلة 0.5% إلى 1959.80 دولار للأوقية.

وتحوم أسعار الذهب قرب أدنى مستوياتها منذ 30 مايو.

وتراجعت أسعار الذهب بأكثر من 1% يوم الجمعة بعد أن أظهرت بيانات أن الوظائف في القطاعات غير الزراعية في الولايات المتحدة زادت بمقدار 339 ألف وظيفة في الشهر الماضي متخطية 190 ألفا توقعها خبراء اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم. لكن معدل البطالة صعد إلى أعلى مستوى في سبعة أشهر إلى 3.7% بعد أن سجل أدنى مستوى في 53 عاما في أبريل عند 3.4%.

ودفعت القراءة الأعلى للبطالة الأسواق إلى توقع فرصة نسبتها 78.2% بأن يترك المركزي الأمريكي أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماع يعقد يومي 13 و14 يونيو.

ورفع أسعار الفائدة يقلل من جاذبية الذهب الذي لا يدر عائدا.

وارتفع مؤشر الدولار 0.1% مما جعل الذهب المقوم بالدولار أكثر تكلفة لحائزي العملات الأخرى.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة في المعاملات الفورية 0.2% إلى 23.54 دولار للأوقية وارتفع البلاتين 0.5% إلى 1008.07 دولار أما البلاديوم فقد استقر عند 1420.10 دولار.