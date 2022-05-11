سعر الذهب العالمى يلامس أدنى مستوى فى ربع عام مع صعود الدولار

شهد سعر الذهب تراجعا فى الأسواق العالمية اليوم الأربعاء ليلامس أدنى مستوى في ثلاثة أشهر إذ أدى ارتفاع الدولار إلى انخفاض الأسعار، بينما ينتظر المستثمرون بيانات التضخم الشهرية فى الولايات المتحدة ، والتي قد تؤثر على موقف السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الفيدرالي والطلب على الذهب، بحسب وكالة رويترز.

واستقر سعر الذهب فى المعاملات الفورية عند 1838.55 دولار للأوقية ، بعد انخفاضه إلى أدنى مستوى له منذ 11 فبراير في وقت سابق من الجلسة، إذ جعل الدولار القوي الذهب المقوم بالدولار أقل جاذبية للمشترين في الخارج.

سعر الذهب فى العقود الأمريكية الآجلة يتراجع

وتراجع سعر الذهب فى العقود الأمريكية الآجلة 0.2% إلى 1836.60 دولار.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت أسعار الفضة فى المعاملات الفورية 1.1% إلى 21.48 دولار للأونصة ، وارتفع البلاتين 1.1% إلى 974.56 دولار ، وتقدم البلاديوم 0.2% إلى 2069.97 دولار.

سعر الذهب يتراجع أمس

وتراجعت أسعار الذهب عن مكاسبها المبكرة وتحولت للهبوط أمس الثلاثاء، بينما استأنف الدولار مسيرته الصعودية في حين تحول اهتمام المستثمرين إلى بيانات التضخم في الولايات المتحدة للاسترشاد بها على استراتيجية السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الفيدرالى.

وتراجع الذهب في المعاملات الفورية 0.7% إلى 1840.80 دولار للأوقية (الأونصة) بعد أن كان صعد بما يصل إلى 0.7% في وقت سابق من الجلسة.

وهبطت العقود الأمريكية الآجلة 1% لتسجل عند التسوية 1841.0 دولار للأوقية.

ارتفاع مؤشر الدولار 0.26% ليبقى قرب أعلى مستوى في 20 عاما

وارتفع مؤشر الدولار 0.26% ليبقى قرب أعلى مستوى في 20 عاما الذي سجله في الجلسة السابقة. ومن ناحية أخرى تراجعت عوائد سندات الخزانة القياسية الأمريكية لأجل عشرة أعوام من أعلى مستوياتها في حوالي أربعة أعوام.

وينتظر المستثمرون بيانات مؤشر أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة، التي من المنتظر أن تصدر اليوم الأربعاء لقياس تأثيرها المحتمل على خطط البنك المركزي الأمريكي لزيادات الفائدة.

ويعتبر الذهب أداة تحوط ضد التضخم وملاذا آمنا للقيمة في فترات الغموض السياسي والاقتصادي، لكنه شديد الحساسية لارتفاع أسعار الفائدة الأمريكية الذي يزيد من تكلفة الفرصة لبديلة لاقتناء المعدن الذي لا يدر عائدا.

وفى حتام تعاملات أمس هبطت الفضة في المعاملات الفورية 1.65% إلى 21.43 دولار للأوقية، وصعد البلاتين 1.26% إلى 967.50 دولار في حين انخفض البلاديوم 1.2% إلى 2072.00 دولار.