سعر الذهب العالمى يقفز لأعلى مستوى فى شهر بفضل دعم البيانات الأمريكية

شهد سعر الذهب ارتفاعا فى الأسواق العالمية اليوم الأربعاء ليصعد إلى أعلى مستوياته منذ مارس 2022، إذ واصل رحلة الصعود بعد أن عززت بيانات اقتصادية أمريكية ضعيفة الرهان على إبطاء وتيرة رفع أسعار الفائدة الأمريكية، بحسب وكالة رويترز.

سعر أوقية الذهب

وارتفع سعر الذهب في المعاملات الفورية 0.1 % إلى 2021.97 دولارا للأوقية (الأونصة).

سعر الذهب العالمى

واستقر سعر الذهب فى العقود الآجلة الأمريكية عند 2038.70 دولار.

وقال محللون إن الذهب في وضع يسمح له بمواصلة المكاسب والبقاء فوق مستوى ألفي دولار، حيث تقلل توقعات تراجع أسعار الفائدة من تكلفة الفرصة البديلة لحيازة الذهب الذي لا يدر عائدا، والمعدن النفيس هو أداة للتحوط في مواجهة التضخم والضبابية الاقتصادية.

وقفزت أسعار الذهب 2% أمس الثلاثاء بعد أن أظهرت البيانات انخفاض أعداد الوظائف الشاغرة في الولايات المتحدة في فبراير شباط إلى أدنى مستوى منذ ما يقرب من عامين.

واستقر مؤشر الدولار، لكنه لا يزال بالقرب من أدنى مستوى في شهرين، مما يجعل السبائك أقل تكلفة للمشترين حاملي العملات الأخرى.

وسجل الذهب أعلى سعر باليورو والجنيه الإسترليني في أكثر من أسبوع.

وفي أوروبا تسارع تعافي منطقة اليورو الشهر الماضي، لكن الانتعاش كان متفاوتا على مستوى البلدان. وخلص استطلاع لرويترز إلى أن البنك المركزي الأوروبي يمكن أن يرفع أسعار الفائدة 25 نقطة أساس في اجتماعات مايو ويونيو ويوليو.

وبينما تتوقع الأسواق توقفا مؤقتا في رفع أسعار الفائدة في الولايات المتحدة في مايو أيار، قالت لوريتا ميستر رئيسة الاحتياطي الفيدرالى في كليفلاند، إن البنك المركزي سيتخذ على الأرجح قرارات أخرى برفع أسعار الفائدة في المستقبل، ليصل سعر الفائدة النهائي إلى أكثر من 5%.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى تراجعت الفضة 0.9 % إلى 24.78 دولار للأوقية، فيما ارتفع البلاتين 0.2 % إلى 1019.44 دولار والبلاديوم 0.5 % إلى 1463.81 دولار.