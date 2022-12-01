سعر الذهب العالمى يقفز لأعلى مستوى فى أسبوعين ويحقق مكاسب شهرية 8%

شهد سعر الذهب ارتفاعا فى الأسواق العالمية اليوم الخميس إذ قفز لأعلى مستوى في أسبوعين بعد كلمة لرئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالى (البنك المركزي الأمريكي) جيروم باول عززت توقعات رفع الفائدة الأمريكية بمعدلات أقل، بحسب وكالة رويترز.

سعر أوقية الذهب

وصعد سعر الذهب في المعاملات الفورية 0.4 % إلى 1775.77 دولار للأوقية (الأونصة) بعد ملامسة أعلى مستوى منذ 16 نوفمبر.

سعر الذهب عالميا

وارتفع سعر الذهب فى العقود الأمريكية الآجلة 1.7 % إلى 1788.90 دولار للأوقية.

وأنهى الذهب معاملات نوفمبر مرتفعا بأكثر من 8% وهو أعلى معدل زيادة شهري منذ يوليو 2020.

وقال باول أمس الأربعاء إن الوقت قد حان لإبطاء وتيرة الرفع المقبل لأسعار الفائدة الأمريكية.

وتتوقع الأطراف المشاركة في السوق الآن بنسبة كبيرة أن يرفع البنك المركزي الأمريكي في اجتماعه المقبل في ديسمبر أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس.

وتزيد أسعار الفائدة الأقل جاذبية المعدن النفيس وتخفض تكلفة الفرصة البديلة لحيازة الذهب الذي لا يدر فائدة.

ويترقب المستثمرون الآن بيانات كشوف رواتب القطاعات غير الزراعية في الولايات المتحدة المتوقع أن تصدرها وزارة العمل غدا الجمعة والتي قد تؤثر على قرارات السياسة النقدية.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، زادت الفضة في المعاملات الفورية 0.3 % إلى 22.26 دولار للأوقية. وارتفع البلاتين 0.6 % إلى 1038.46 دولار للأوقية، في حين صعد البلاديوم 0.6 % إلى 1892.35 دولار للأوقية.