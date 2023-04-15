سعر الذهب العالمى يغلق منخفضا مع ارتفاع الدولار وتوقعات رفع الفائدة

أغلق سعر الذهب العالمى منخفضًا فى ختام تعاملات أمس الجمعة، إذ تراجع تراجعًا حادًّا بعدما سجل أعلى مستوياته في أكثر من عام، خلال الجلسة الماضية، وذلك مع ارتفاع الدولار، وبعدما أشار مسئول بمجلس الاحتياطي الفيدرالى (البنك المركزي الأمريكي) إلى الحاجة لرفع أسعار الفائدة مرة أخرى.

سعر أوقية الذهب

وعند الإغلاق، انخفض سعر الذهب فى المعاملات الفورية بنسبة 1.8% إلى 2003.60 دولار للأوقية (الأونصة).

سعر الذهب عالميا

وهبط سعر الذهب فى العقود الأمريكية الآجلة 1.9% إلى 2015.80 دولار.

وانتعش مؤشر الدولار من أدنى مستوى في عام، وارتفعت عائدات سندات الخزانة بعدما حذَّر مسئول كبير بالمركزي الأمريكي من حاجة البنك لمواصلة رفع الفائدة لكبح جماح التضخم.

ويتنافس الذهب مع الدولار كملاذ آمن، وسط الاضطرابات الاقتصادية أو السياسية، بينما يؤدي ارتفاع العملة الأمريكية لتراجع الطلب على المعدن النفيس من المشترين حائزي العملات الأخرى.

وقال دانيل بافيلونيس، كبير محللي إستراتيجيات السوق لدى “آر.جيه.أو فيوتشرز”، إن من المرجح أن تتراجع سوق المعادن، قبيل قرار مجلس المركزي الأمريكي بشأن الفائدة في مايو، وسط توقعات برفعها 25 نقطة أساس.

وأضاف: “ستستقر الأسعار قرب مستوى ألفيْ دولار تقريبًا”.

لكن المحللين يقولون إن آفاق المعدن النفيس لا تزال إيجابية عقب صعوده الكبير في الجلستين الماضيتين، وسط مخاوف متزايدة من الركود، التي قد تدفع البنك المركزي الأمريكي لإنهاء دورة رفع الفائدة.

وقال فيليب ستريبل، كبير محللي إستراتيجيات السوق لدى “بلو لاين فيوتشرز” في شيكاجو: “ما زلت أتوقع أن تسجل الأسعار مستويات قياسية وتواصل الارتفاع إلى 2100 دولار”.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، انخفضت الفضة في المعاملات الفورية 2.1% إلى 25.25 دولار للأوقية، بعد أن سجلت أعلى مستوى في عام عند 26.07 دولار، في وقت سابق من الجلسة، وتتجه نحو تسجيل مكاسب للأسبوع الخامس على التوالي.

وهبط البلاتين 0.7% إلى 1040.07 دولار، في حين ارتفع البلاديوم 0.9% إلى 1512.88 دولار.