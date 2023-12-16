سعر الذهب العالمى يغلق منخفضا لكنه حقق 0.8% مكاسب أسبوعية

أغلق سعر الذهب العالمى على انخفاض فى نهاية تعاملات أمس الجمعة، لكن المعدن النفيس حقق مكاسب أسبوعية، مع تحول سياسة مجلس الاحتياطي الفيدرالي المتشددة وتوقعات انخفاض أسعار الفائدة خلال العام المقبل، وفقا لوكالة رويترز.

سعر أوقية الذهب

وعند الإغلاق، انخفض سعر الذهب فى المعاملات الفورية 0.8% إلى 2019.91 دولار للأوقية (الأونصة).

سعر الذهب عالميا

وتراجع سعر الذهب فى العقود الأمريكية الآجلة 0.4% إلى 2035.70 دولار عند التسوية.

لكن المعدن الأصفر ارتفع بنسبة 0.8% خلال الأسبوع المنقضى.

قال إيفريت ميلمان، كبير محللي السوق في جينزفيل كوينز: “سيستمر سوق الذهب في عكس توقعات بنك الاحتياطي الفيدرالي”.

“إذا لم يتحسن الاقتصاد الأمريكي في وقت مبكر من عام 2024، فهذه إشارة قوية للغاية على أن الذهب سيستمر في الارتفاع بالقرب من أعلى مستوياته على الإطلاق.”

وارتفع الدولار لكنه اتجه صوب انخفاض أسبوعي، مما يجعل الذهب أرخص بالنسبة للمشترين الأجانب، في حين شهدت عوائد سندات الخزانة لأجل 10 سنوات أسوأ أداء أسبوعى لها منذ مارس.

وأبقى المركزي الأمريكي أسعار الفائدة دون تغيير يوم الأربعاء، وقال رئيسه جيروم باول إن التشديد التاريخي للسياسة النقدية قد انتهى على الأرجح.

وتضع الفائدة المنخفضة في الولايات المتحدة ضغوطا على الدولار وعوائد السندات، مما يزيد من جاذبية السبائك التي لا تدر عوائد.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة 1.3% إلى 23.83 دولار للأوقية، ونزل البلاتين 1.8% إلى 940.75 دولار.

وصعد البلاديوم 6.6% إلى 1175.42 دولار مسجلا أفضل أداء أسبوعى له منذ مارس 2022.