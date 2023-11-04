سعر الذهب العالمى يغلق مرتفعًا لكنه سجل 1% خسارة أسبوعية

أغلق سعر الذهب العالمى على ارتفاع فى نهاية تعاملات أمس الجمعة مع تراجع الدولار وعوائد سندات الخزانة الأمريكية، بعد بيانات ضعيفة للوظائف في الولايات المتحدة عززت التوقعات، بأن مجلس الاحتياطي الفيدرالى (البنك المركزي الأمريكي) لن يرفع أسعار الفائدة مجددا، وفقا لوكالة رويترز.

سعر أوقية الذهب

وعند الإغلاق، ارتفع سعر الذهب في المعاملات الفورية 0.4% إلى 1994.28 دولار للأوقية (الأونصة) ، بعد أن وصل إلى أعلى مستوى في الجلسة السابقة عند 2003.69 دولار.

سعر الذهب عالميا

وصعد سعر الذهب فى العقود الأمريكية الآجلة 0.3% إلى 1999.2 دولار عند التسوية.

وانخفضت أسعار الذهب 1% تقريبا منذ بداية الأسبوع المنقضى، لتبتعد عن مستوى الألفي دولار الذي سجلته الشهر الماضي بسبب تصاعد التوتر في منطقة الشرق الأوسط.

ومما زاد من تألق الذهب، تراجع مؤشر الدولار بنسبة 1% ، كذلك انخفاض عوائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات إلى أدنى مستوى لها في أكثر من شهر بعد بيانات التوظيف.

قال مايكل هيوسون كبير محللي الأسواق في سي.إم.سي ماركتس “تراجعت أسعار الذهب بسبب تقلص علاوة المخاطر الجيوسياسية مع اعتياد الأسواق على فكرة وجود صراع طويل بين إسرائيل والفلسطينيين”.

وأضاف “الأموال تخرج من الذهب والدولار الأمريكي وتعود إلى الأصول الأكثر مخاطرة”.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 2% إلى 23.21 دولار للأوقية، وصعد البلاتين 1.5 % إلى 932.78 دولار، وزاد البلاديوم 1.8% إلى 1119.21 دولار.