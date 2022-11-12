سعر الذهب العالمى يغلق مرتفعًا بنهاية التعاملات الأسبوعية ويحقق مكاسب 4.5%

أغلق سعر الذهب العالمى مرتفعًا فى نهاية تعاملات أمس الجمعة ليحقق أكبر ارتفاع في أكثر من عامين بعد زيادة مكاسبه ، إذ عززت الدلائل على تباطؤ التضخم الآمال في احتمال أن يتحول مجلس الاحتياطي الفيدرالى (البنك المركزي الأمريكي) إلى تخفيف سياسة التشديد النقدي، بحسب وكالة رويترز.

سعر أوقية الذهب

وفى ختام التعاملات، ارتفع سعر الذهب في المعاملات الفورية 0.1 % إلى 1756.54 دولار للأوقية (الأونصة)، بعد ارتفاعه بأكثر من 2% يوم الخميس إذ أظهرت بيانات ارتفاع أسعار المستهلكين الأمريكيين بأقل من المتوقع في أكتوبر.

سعر الذهب عالميًا

وصعد سعر الذهب فى العقود الأمريكية الآجلة 0.4 % إلى 1759.70دولار.

وارتفع سعر الذهب بنسبة 4.5 % خلال الأسبوع. ويرى المتعاملون أن هناك فرصة بنسبة 73.5 % لرفع أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس في %اجتماع مجلس الاحتياطي فى ديسمبر.

واستمر مؤشر الدولار في التراجع لينخفض إلى أدنى مستوى له في ثلاثة أشهر تقريبا. وضعف الدولار يجعل الذهب أكثر جاذبية للمشترين في الخارج.

وتراجعت عوائد سندات الخزانة الأمريكية إلى أدنى مستوى لها في شهر واحد يوم الخميس. وتسير أسعار الذهب في الاتجاه المعاكس لعوائد سندات الخزانة.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة في المعاملات الفورية 1.1 % إلى 21.43 دولار للأوقية، لكنها سجلت ثاني ارتفاع أسبوعي على التوالي.

وارتفع البلاتين 1.1% إلى 1042.90 دولار للأوقية، متجها إلى تحقيق أكبر مكسب أسبوعي منذ فبراير 2021. وصعد البلاديوم 2.02 % إلى 2004.25 دولار.