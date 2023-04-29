سعر الذهب العالمى يغلق مرتفعا ويحقق 1.1% مكاسب شهرية

أغلق سعر الذهب العالمى على ارتفاع فى ختام تعاملات أمس الجمعة ليحقق ثاني مكاسب شهرية على التوالي إذ دفعت المخاوف الاقتصادية المستمرة وضعف الدولار المستثمرين للإقبال على الأصول الآمنة، مع تركيز الأسواق الآن على اجتماع البنك المركزي الأمريكي المقرر الشهر المقبل، بحسب وكالة رويترز.

سعر أوقية الذهب

وعند الإغلاق، استقر الذهب في المعاملات الفورية عند 1.989.50 دولار للأوقية (الأونصة) محققا مكاسب شهرية بنسبة 1.1%.

سعر الذهب عالميا

واستقر سعر الذهب فى العقود الأمريكية الآجلة عند 1999.00 دولار.

واتجه الدولار لتكبد خسائر شهرية مما يجعل الذهب رهانا أكثر جاذبية لحاملي العملات الأخرى.

ومع ذلك، قال كليفورد بينيت كبير الاقتصاديين في إيه.سي.واي للأوراق المالية، إنه في اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالى المقبل، سيظل مشترو الذهب حذرين على الأرجح، فيما تستمر المعركة من أجل البقاء فوق مستوى 2000 دولار.

وتجتمع اللجنة الاتحادية للسوق المفتوحة يومي الثاني والثالث من مايو، وتتوقع الأسواق رفع سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس. وبينما يعتبر الذهب تحوطا في مواجهة الضبابية الاقتصادية، تميل أسعار الفائدة الأعلى لتقليل جاذبية المعدن الأصفر الذي لا يدر عائدا.

في غضون ذلك، تباطأ النمو الاقتصادي الأمريكي أكثر من المتوقع في الربع الأول من العام.

وبالنسبة للمعادن الثمينة الأخرى، استقرت الفضة عند 24.95 دولار، وارتفع البلاتين في المعاملات الفورية 0.1 % إلى 1078.21 دولار، وزاد البلاديوم 0.3 % إلى 1499.96 دولار.