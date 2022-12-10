سعر الذهب العالمى يغلق مرتفعا وسط توقعات بإبطاء وتيرة رفع الفائدة الأمريكية

أغلق سعر الذهب العالمى على ارتفاع فى نهاية تعاملات أمس الجمعة رغم صعود الدولار وعائدات سندات الخزانة الأمريكية، إذ لا يزال بعض المستثمرين يتوقعون أن يبطئ مجلس الاحتياطي الفيدرالى (البنك المركزي الأمريكي) وتيرة رفع أسعار الفائدة بدءا من مطلع العام المقبل، بحسب وكالة رويترز.

سعر أوقية الذهب

وفى ختام التعاملات، ارتفع سعر الذهب في المعاملات الفورية 0.5 % إلى 1798.40 دولار للأوقية (الأونصة).

سعر الذهب عالميا

وتقدم سعر الذهب فى العقود الأمريكية الآجلة 0.5 % ليبلغ 1810.70 دولار عند التسوية.

وقال ديفيد ميجر مدير تداولات المعادن بشركة هايد ريدج فيوتشر “تركز السوق فيما يبدو على الضوء في نهاية النفق، على نقطة يكتفي عندها الاحتياطي الفيدرالى من رفع أسعار الفائدة، وبناء على ذلك رأينا دعما عاما لأسعار الذهب”.

وأظهرت البيانات أن أسعار المنتجين الأمريكيين ارتفعت أكثر من المتوقع في نوفمبر، مما زاد الغموض بالسوق حول التوقعات لسياسة الاحتياطي الفيدرالى.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة 1.8 % إلى 23.48 دولار، وزاد البلاتين 2.1 % إلى 1024.00 دولارا. وارتفع البلاديوم 1.7 % إلى 1958.79 دولار.