سعر الذهب العالمى يغلق مرتفعا.. والمعدن الأصفر يتكبد خسائر سنوية 2% للعام الثانى

أغلق سعر الذهب العالمى على ارتفاع فى ختام تعاملات أمس الجمعة قبل عطلة نهاية أسبوع طويلة في وقت أظهرت فيه البيانات تباطؤا في التضخم الأمريكي وإن كان غير كاف بشكل كبير حتى يدفع مجلس الاحتياطي الفيدرالى نحو إبطاء وتيرة رفع أسعار الفائدة، بحسب وكالة رويترز.

سعر أوقية الذهب

وارتفع سعر الذهب في المعاملات الفورية 0.2% إلى 1796.53 دولار للأوقية (الأونصة).

سعر الذهب العالمى

وارتفع سعر الذهب فى العقود الأمريكية الآجلة 0.5% ليبلغ 1804.2 دولار.

وارتفع الذهب نحو 0.2% خلال الأسبوع المنصرم في أفضل أداء في ثلاثة أسابيع.

وتتجه أسعار الذهب نحو الانخفاض للعام الثاني على التوالي، بنحو 2%.

وارتفع الإنفاق الاستهلاكي في الولايات المتحدة 0.1% في نوفمبر بعد ارتفاعه 0.4% في أكتوبر ، بينما سجل التضخم مزيدا من التباطؤ.

وانخفضت أسعار الذهب أكثر من 1% يوم الخميس بعد أن أظهرت بيانات الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي تعافيا أسرع من التقديرات السابقة، مما قد يجعل مجلس الاحتياطي الفيدرالى أكثر حرصا على التصدي للتضخم.

وعلى صعيد المعادن النفيسة الأخرى، ارتفع سعر الفضة في المعاملات الفورية 0.6% إلى 23.70 دولار للأوقية، وقفز البلاتين 4.3% إلى 1019.72 دولار، وارتفع البلاديوم 3.6% إلى 1741.75 دولار. وتتجه المعادن الثلاثة صوب تحقيق مكاسب أسبوعية.