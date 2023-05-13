سعر الذهب العالمى يغلق مرتفعا مع تقاقم أزمة الديون الأمريكية

أغلق سعر الذهب العالمى على ارتفاع فى ختام تعاملات أمس الجمعة، إذ تحول المعدن الأصفر للارتفاع بعد انخفاضه في وقت سابق من الجلسة حيث أقبل المستثمرون على الشراء للاستفادة من تراجع الأسعار، في حين استمر الطلب على المعدن النفيس كملاذ آمن بفعل مخاطر اقتصادية منها المخاوف من تخلف الحكومة الأمريكية عن سداد الديون، بحسب وكالة رويترز.

سعر أوقية الذهب

وعند الإغلاق، ارتفع سعر الذهب في المعاملات الفورية 0.1% إلى 2018.29 دولار للأوقية (الأونصة) بعدما انخفض 0.7% في وقت سابق من الجلسة.

سعر الذهب عالميا

وصعد سعر الذهب فى العقود الأمريكية الآجلة 0.2% إلى 2023.40 دولار.

وقال بوب هابركورن كبير محللي السوق في (آر.جي.أو فيوتشرز) “شهد الذهب بعض الاستقرار هنا هذا الصباح مع إقبال البعض على الشراء بعد الانخفاض”.

وأغلق الذهب منخفضا في الجلستين الماضيتين إذ ارتفع الدولار المنافس كملاذ آمن إلى أعلى مستوى في أسبوع، مما يجعل السبائك أقل جاذبية للمشترين من حائزي العملات الأخرى.

وقالت وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين إنه لا يزال هناك عدم يقين بشأن موعد نفاد السيولة اللازمة لسداد ديون الحكومة، وقد يكون الموعد في الأول من يونيو.

وعادة ما يحقق الذهب مكاسب خلال أوقات الضبابية الاقتصادية أو المالية.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، انخفضت الفضة في المعاملات الفورية 0.1% إلى 24.14 دولار للأوقية مسجلة أسوأ أسبوعي خلال سبعة أشهر بخسائر تبلغ 6%.

وانخفض البلاتين 1.8% إلى 1074.33 دولار. كما هبط البلاديوم 1.6% إلى 1526.94 دولار لكن كليهما في الطريق لتحقيق مكاسب أسبوعية.