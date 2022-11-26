سعر الذهب العالمى يغلق مرتفعا محققا مكاسب أسبوعية ضئيلة

أغلق سعر الذهب العالمى مرتفعا فى نهاية تعاملات أمس الجمعة ليستقر دون أعلى مستوى في أسبوع الذي سجله في وقت سابق مع ارتفاع الدولار لكن توقعات برفع أقل حدة لسعر الفائدة من مجلس الاحتياطي الفيدرالى (البنك المركزي الأمريكي) وضعت المعدن الأصفر على طريق تحقيق مكسب أسبوعي صغير، بحسب وكالة رويترز.

سعر أوقية الذهب

واستقر سعر الذهب في المعاملات الفورية عند 1754.94 دولار للأوقية (الأونصة) إذ حققت الأسعار أعلى مستوى في الجلسة عند 1761.17 دولار للأوقية في وقت سابق.

سعر الذهب عالميا

وسجل سعر الذهب فى العقود الأمريكية الآجلة عند التسوية ارتفاعا بنسبة 0.5% إلى 1754 دولارا.

وتقدم مؤشر الدولار 0.2% مما زاد من تكلفة حيازة الذهب المقوم بالدولار على المشترين من الخارج.

وسجلت الصين، أكبر مستهلك للذهب في العالم، أمس الجمعة رقما قياسيا مرتفعا جديدا للإصابات بكوفيد-19، وواصلت المدن في جميع أنحاء البلاد فرض قيود للسيطرة على تفشي المرض.

وقال جيم ويكوف، كبير المحللين في كيتكو ميتالز “لا يبدو أن وضع فيروس كورونا في الصين يتحسن، لذا ستكون هذه مشكلة رئيسية للأسواق، ليس فقط الذهب، ولكن لجميع الأسواق هنا خلال الأسبوعين المقبلين”.

وأظهر محضر اجتماع الأول والثاني من نوفمبر يوم الأربعاء أن “أغلبية كبيرة” من صانعي السياسة في المركزي الأمريكي اتفقت على أنه “من المحتمل أن يكون من المناسب قريبا” إبطاء وتيرة رفع أسعار الفائدة.

ويعتبر الذهب أداة للتحوط من التضخم، غير أن أسعار الفائدة المرتفعة تثبط الاستثمار في المعدن النفيس الذي لا يدر عائدا.

وعلى صعيد المعادن النفيسة الأخرى، لم تشهد الفضة تغيرا يذكر وسجلت 21.52 دولار. وتراجع البلاتين 0.7% إلى 980.71 دولار للأوقية. وهبط البلاديوم 1.4% مسجلا 1854.47 دولار متجها لتسجيل خسارة أسبوعية.