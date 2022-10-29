سعر الذهب العالمى يغلق على تراجع مع ارتفاع الدولار وعائد السندات

أغلق سعر الذهب العالمى منخفضا فى ختام تعاملات أمس الجمعة ليتراجع بأكثر من 1% مع صعود الدولار وعوائد السندات بعد أن أظهرت بيانات أن ضغوط التضخم لا تزال مرتفعة مما عزز التوقعات بشأن رفع كبير آخر لسعر الفائدة في اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالى الأمريكي الأسبوع المقبل، بحسب وكالة رويترز.

سعر أوقية الذهب

وهبط سعر الذهب في المعاملات الفورية 1.3% إلى 1641.30دولار للأوقية (الأونصة).

سعر الذهب العالمى

وتراجع سعر الذهب فى العقود الأمريكية الآجلة 1.3% عند التسوية إلى 1644.8 دولار.

وقالت وزارة التجارة الأمريكية إن الإنفاق الاستهلاكي، الذي يمثل أكثر من ثلثي النشاط الاقتصادي الأمريكي، ارتفع بنسبة 0.6% الشهر الماضي.

وارتفع الدولار 0.3% مقابل منافسيه بعد صدور البيانات الاقتصادية الأمريكية، مما جعل الذهب أكثر تكلفة لحاملي العملات الأخرى. كما ارتفعت عوائد سندات الخزانة الأمريكية.

ومن المتوقع على نطاق واسع أن يرفع مجلس الاحتياطي الفيدرالى سعر الفائدة 75 نقطة أساس في اجتماع لجنة السياسة النقدية في الأول والثاني من نوفمبر. كما يتوقع المتداولون زيادة أخرى بمقدار 50 نقطة أساس في شهر ديسمبر.

ويعتبر الذهب شديد الحساسية لارتفاع أسعار الفائدة الأمريكية، حيث يؤدي ذلك إلى زيادة تكلفة الفرصة البديلة لحيازة السبائك التي لا تدر عائدا، بجانب الأثر الناتج عن تعزيز قوة الدولار.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة في المعاملات الفورية 2.1% إلى 19.17 دولار للأونصة.

وانخفض البلاتين 1.8% إلى 942.13 دولار. ونزل البلاديوم 2.4% إلى 1895.46 دولار.