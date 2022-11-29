سعر الذهب العالمى يصعد مع ضعف الدولار وترقب لمسار رفع الفائدة

شهد سعر الذهب ارتفاعا فى الأسواق العالمية اليوم الثلاثاء بدعم من ضعف الدولار وترقب المستثمرون للمزيد من الوضوح بشأن موقف مجلس الاحتياطي الفيدرالى (البنك المركزي الأمريكي) فيما يتعلق برفع أسعار الفائدة، بحسب وكالة رويترز.

سعر أوقية الذهب

وارتفع سعر الذهب في المعاملات الفورية 0.7 % إلى 1753.34 دولار للأوقية (الأونصة).

سعر الذهب عالميا

وصعد سعر الذهب فى العقود الأمريكية الآجلة 0.7 % إلى 1752.60 دولار.

وانخفضت أسعار الذهب بنحو 1% في الجلسة السابقة بعد تصريحات متشددة من مسؤولي الاحتياطي الفيدرالى الأمريكي. وقال العضوان بالمجلس جيمس بولارد وجون وليامز إن الطريق ما زال طويلا لمحاربة التضخم.

وانخفض مؤشر الدولار 0.4 %، مما جعل الذهب أرخص للمشترين في الخارج. ويعتبر الذهب أيضا حساسا لارتفاع أسعار الفائدة لأنه يزيد من تكلفة الفرصة البديلة للاحتفاظ بالأصول التي لا تدر عوائد.

وسينصب تركيز المستثمرين الآن بشكل مباشر على رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالى جيروم باول، الذي من المقرر أن يتحدث في مؤتمر بمعهد بروكينجز غدا الأربعاء.

وفي الوقت نفسه، انتشرت الشرطة الصينية بأعداد كبيرة في بكين وشنغهاي لمنع المزيد من الاحتجاجات المناهضة لقيود كوفيد-19.

وعلى صعيد المعادن الثمينة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 1.4 % إلى 21.20 دولار، كما زاد البلاتين 1.1 % إلى 999.54 دولار وارتفع البلاديوم 1.5 % إلى 1872.88 دولار.