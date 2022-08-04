سعر الذهب العالمى يصعد مع تراجع عائد السندات وترقب لتقرير التوظيف الأمريكى

شهد سعر الذهب ارتفاعا فى الأسواق العالمية اليوم الخميس مدعوم بتراجع عوائد سندات الخزانة الأمريكية فيما يترقب المستثمرون الحذرون تقرير وظائف القطاع غير الزراعي الأمريكي المقرر صدوره هذا الأسبوع للبحث عن مزيد من الإشارات بشأن موقف مجلس الاحتياطي الفيدرالى (البنك المركزي الأمريكي) من رفع سعر الفائدة، بحسب وكالة رويترز.

وارتفع سعر الذهب في المعاملات الفورية 0.3 % إلى 1769.74 دولار للأوقية.

وتقدم سعر الذهب فى العقود الآجلة الأمريكية 0.5 % إلى 1785.60 دولار للأوقية.

وتراجعت عوائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشر سنوات من أعلى مستوياتها في أكثر من أسبوع مما يقلل من تكلفة الفرصة البديلة لحائزي المعدن الأصفر الذي لا يُدر عائدا.

وقال براين لان، العضو المنتدي في شركة جولد سيلفر سنترال “معظم المستثمرين على الهامش بسبب التوتر بين الولايات المتحدة والصين وبالتالي الناس ليست متأكدة مما سيحدث”.

محلل: يعتقد الناس أنه إذا ارتفعت أسعار الفائدة ربما يكون اقتناء الدولار أفضل من اقتناء الذهب

وتابع “علاوة على ذلك، يعتقد الناس أنه إذا ارتفعت أسعار الفائدة، ربما يكون اقتناء الدولار أفضل من اقتناء الذهب. لذلك أتوقع أن تتحرك أسعار الذهب في نطاق محدد في الأمد القريب”.

ويقلل ارتفاع أسعار الفائدة في الولايات المتحدة من جاذبية الذهب الذي لا يُدر عائدا.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، انخفضت الفضة 0.1 % إلى 20.02 دولار للأوقية في المعاملات الفورية، كما هبط البلاتين 0.2 % 896.14. فيما ارتفع البلاديوم 0.3 % إلى 2022.55 دولار.

الذهب يغلق على ارتفاع أمس

وأنهى الذهب تداولات أمس الأربعاء منخفضًا بينما تكبدت بقية المعادن النفيسة الأخرى خسائر، تحت ضغط من عوائد الدولار والخزانة.

وتراجع الذهب بنسبة 0.42% ليسجل 1782.1 دولار للأونصة، تحت ضغط من ارتفاع عوائد الدولار والخزانة.

وكان مؤشر الدولار بنسبة 0.2%، مما يجعل الذهب المسعر بالدولار أكثر تكلفة لحاملي العملات الآخرين.

كما قفزت عوائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات إلى أعلى مستوياتها في ما يقرب من أسبوعين.

قال إدوارد مويا، كبير المحللين في أواندا، “كرر بعض المتحدثين في مجلس الاحتياطي الفيدرالي موقفاً متشدداً مما يجعل الاستثمار في الذهب محدودًا، ومع ذلك فإن المخاوف من الركود العالمي تضع حداً لهذه الارتفاعات الشديدة في أسعار الفائدة، لذلك يجب أن يحافظ الذهب على اتجاه صعوداً”.