سعر الذهب العالمى يصعد مع تراجع الدولار وسط ترقب لقرارات الاحتياطى الفيدرالى

شهد سعر الذهب ارتفاعا فى الأسواق العالمية اليوم الأربعاء ، مدعوما بضعف الدولار الأمريكي ، رغم أن الأسعار كانت محكومة بنطاق محدد إذ ظل المستثمرون حذرون قبل قرار لجنة السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي في وقت لاحق من اليوم، بحسب وكالة رويترز.

وارتفع سعر الذهب فى المعاملات الفورية بنسبة 0.4% إلى 1723.28 دولارًا للأوقية.

سعر الذهب فى العقود الأمريكية الآجلة يتقدم

وتقدم سعر الذهب فى العقود الأمريكية الآجلة 0.3 % إلى 1722.10 دولار.

من المتوقع أن يرفع البنك المركزي الأمريكي أسعار الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس أخرى في ختام اجتماع لجنة السياسة النقدية الذي يستمر يومين في وقت لاحق اليوم الأربعاء ، إذ يحاول خفض التضخم.

محلل: الذهب قد يعيد اختبار أدنى المستويات

قال مايكل هيوسون ، كبير محللي السوق في CMC Markets UK: ” ينصب التركيز على التوجيهات من رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول ، ومن المرجح أن يعيد الذهب اختبار أدنى المستويات”.

وتزيد أسعار الفائدة المرتفعة من تكلفة الفرصة البديلة لحيازة الذهب الذى لايدر عائدا.

أسعار الذهب تخسر أكثر من 300 دولار منذ أن تجاوزت مستوى 2000 دولار فى مارس

وانخفضت أسعار الذهب بأكثر من 300 دولار منذ أن تجاوزت مستوى 2000 دولار للأونصة في أوائل مارس ، بسبب الارتفاع السريع في أسعار الفائدة من جانب بنك الاحتياطي الفيدرالي والارتفاع الأخير للدولار.

ومع ذلك ، تراجع الدولار خلال اليوم ، مما زاد من جاذبية الذهب بين المشترين الذين يحملون عملات أخرى.

وخفض صندوق النقد الدولي توقعات النمو العالمي مرة أخرى أمس الثلاثاء ، محذرا من مخاطر الانكماش بسبب ارتفاع التضخم وحرب أوكرانيا التى قد تدفع الاقتصاد العالمي إلى حافة الركود إذا تركت دون رادع.

أسعار الفضة تصعد

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت أسعار الفضة الفورية 0.8% إلى 18.74 دولارًا ، وصعد البلاتين 0.3% إلى 876.49 دولارًا ، وزاد البلاديوم 0.6% إلى 2022.02 دولارًا.

وارتفعت أسعار الذهب بعض الشيء خلال تعاملات أمس الثلاثاء وتأرجحت داخل نطاق محدود خلال اليوم مع تراجع الدولار، بينما تجنب المستثمرون الرهانات الكبيرة قبيل الرفع المتوقع لأسعار الفائدة الأمريكية.

وزاد سعر الذهب 0.5 % في المعاملات الفورية إلى 1726.83 دولار للأوقية (الأونصة).

وارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.3 % إلى 1724.90 دولار للأوقية.