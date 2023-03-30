سعر الذهب العالمى يصعد مع تراجع الدولار وضعف المخاوف بشأن القطاع المصرفى

شهد سعر الذهب ارتفاعًا فى الأسواق العالمية، اليوم الخميس، إذ عكس مساره صاعدًا بعدما ساعد الانخفاض الطفيف للدولار على تقليص الشهية للمخاطرة التي غذّاها تراجع المخاوف بشأن النظام المصرفي العالمي، بحسب وكالة رويترز.

سعر أوقية الذهب

وارتفع سعر الذهب في المعاملات الفورية 0.3% إلى 1968.89 دولار للأوقية (الأونصة).

سعر الذهب العالمى

واستقر سعر الذهب فى العقود الأمريكية الآجلة للذهب عند 1984.70 دولار.

وهبط مؤشر الدولار 0.1%، مما يجعل المعدن النفيس أرخص ثمنًا بالنسبة للمشترين حائزي عملات أخرى.

وقال مايكل لانجفورد، المدير بشركة إير جايد لاستشارات الشركات: “على المدى القصير، مِن شأن عمليات جني الأرباح وانحسار المخاوف من حدوث مزيد من العدوى بين البنوك أن تؤدي لاستمرار تراجع سعر الذهب باتجاه 1920 دولارًا للأوقية”.

وارتفع الذهب فوق مستوى 2000 دولار بعد الانهيار المفاجئ لبنكين أمريكيين هذا الشهر، لكنه تخلّى عن المكاسب منذ ذلك الحين مع تدخُّل السلطات بإجراءات إنقاذ، مثل استحواذ يو.بي.إس على بنك كريدي سويس المتعثر وصفقة شراء بنك فيرست سيتيزنز بانكشيرز لبنك سيليكون فالي المنهار.

ومع ذلك قال محللون في إيه.إن.زد، في مذكرة، إن المعدن الأصفر صمد بشكل جيد نسبيًّا في مواجهة الظروف غير المواتية.

وينتظر المشاركون في السوق الآن بيانات نفقات الاستهلاك الشخصي في الولايات المتحدة التي تصدر يوم الجمعة، وهي مقياس التضخم المفضل لمجلس الاحتياطي الفيدرالى (البنك المركزي الأمريكي)، بحثًا عن مزيد من المؤشرات على السياسة النقدية.

وترتفع تكلفة الفرصة البديلة للاحتفاظ بالذهب الذي لا يدر عائدًا عند زيادة أسعار الفائدة لكبح التضخم.

ومن بين المعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في التعاملات الفورية 1.2% إلى 23.63 دولار للأوقية. وصعد البلاتين 0.4% إلى 971.12 دولار، كما زاد البلاديوم 0.8% إلى 1450.86دولار.