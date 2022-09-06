سعر الذهب العالمى يصعد مع تراجع الدولار وتنامى الطلب على الملاذ الآمن

شهد سعر الذهب ارتفاعا فى الأسواق العالمية الثلاثاء، إذ دفع التوقف المؤقت في ارتفاع الدولار وأزمة الطاقة في أوروبا بعض المستثمرين لشراء المعدن الذي يعد ملاذا آمنا، بحسب وكالة رويترز.

وصعد سعر الذهب في المعاملات الفورية 0.5% إلى 1718.30 دولار للأوقية (الأونصة). وكانت الأسعار ارتفعت في وقت سابق بنحو 1% إلى أعلى مستوياتها في أسبوع.

وتقدم سعر الذهب فى العقود الأمريكية الآجلة 0.4% إلى 1729.40 دولار.

وتراجع مؤشر الدولار 0.1% لكنه لم يكن بعيدا عن أعلى مستوياته في 20 عاما والذي بلغه في الجلسة السابقة.

وأدى التوقف لأجل غير معلوم لإمدادات الغاز عبر خط أنابيب نورد ستريم 1، خط الإمدادات الرئيسي لأوروبا، إلى زيادة المخاوف من حدوث ركود في المنطقة، مع تضرر المستهلكين من ارتفاع أسعار الطاقة.

وأظهر مسح أمس الإثنين أيضا أن منطقة اليورو تدخل بالتأكيد مرحلة ركود في ظل تفاقم أزمة غلاء المعيشة والتوقعات المتشائمة.

وعلى الرغم من أن الذهب يُنظر إليه على أنه وسيلة تحوط ضد التضخم والضبابية الاقتصادية، فإن ارتفاع أسعار الفائدة الأمريكية يزيد من كلفة الفرصة البديلة للاحتفاظ بالسبائك التي لا تدر عائدا ويعزز الدولار.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، قفزت الفضة في المعاملات الفورية 1.1% إلى 18.36 دولار للأوقية، وصعد البلاتين 0.7 % عند 851.25 دولار، كما ارتفع البلاديوم 1.6% إلى 2065.96 دولار.