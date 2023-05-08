سعر الذهب العالمى يصعد مع انخفاض الدولار وسط ترقب لبيانات أمريكية

شهد سعر الذهب العالمى ارتفاعا خلال تعاملات اليوم الاثنين مع تراجع الدولار بينما يترقب المستثمرون بيانات أمريكية رئيسية عن التضخم من المقرر صدورها هذا الأسبوع والتي قد تؤثر على موقف مجلس الاحتياطي الفيدرالى فيما يتعلق بالسياسة النقدية، بحسب وكالة رويترز.

سعر أوقية الذهب

وصعد سعر الذهب في المعاملات الفورية 0.2 % عند 2020.80 دولار للأوقية (الأونصة).

سعر الذهب عالميا

وتقدم سعر الذهب فى العقود الأمريكية الآجلة 0.2 % إلى 2029.30 دولار.

وانخفض مؤشر الدولار 0.1 % مما يجعل المعدن الأصفر أكثر جاذبية للمشترين في الخارج.

ومن المقرر صدور بيانات مؤشر أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة يوم الأربعاء.

وقال تيم ووترر كبير محللي السوق لدى كيه.سي.إم تريد إن أي مؤشرات على تراجع التضخم ستضعف العملة الأمريكية بسبب توقعات بخفض مجلس الاحتياطي الفيدرالى (البنك المركزي الأمريكي) أسعار الفائدة وهو ما قد يؤدي إلى صعود الذهب.

وأضاف ووترر أن الذهب سيكون من بين “المستفيدين الرئيسيين” إذا كانت هناك علامات أخرى على ضعف الاقتصاد الأمريكي وقد تتحرك الأسعار إلى 2100 دولار عاجلا وليس آجلا.

وتزيد حالة الضبابية الاقتصادية وانخفاض أسعار الفائدة من الطلب على السبائك التي لا تدر عائدا.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.1 % إلى 25.67 دولار للأوقية.

كما صعد كل من البلاتين 0.5 % إلى 1064.03 دولار والبلاديوم 1.5 % إلى 1513.11 دولار.