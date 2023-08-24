سعر الذهب العالمى يصعد لأعلى مستوي في أسبوعين مع تراجع عوائد السندات

شهد سعر الذهب العالمى ارتفاعا اليوم الخميس ليصعد إلى أعلى مستوياته في أسبوعين إذ أدى تراجع الدولار وعوائد سندات الخزانة إلى ارتفاع شهية المستثمرين للسبائك مع ترقب إشارات حول مسار أسعار الفائدة خلال اجتماع لمسؤولي البنوك المركزية في جاكسون هول، وفقا لوكالة رويترز.

سعر أوقية الذهب

وارتفع سعر الذهب في المعاملات الفورية 0.3 % إلى 1920.79 دولار للأوقية (الأونصة)، مسجلا أعلى مستوياته منذ العاشر من أغسطس.

سعر الذهب العالمى

ولم يطرأ تغير يذكر على سعر الذهب فى العقود الأمريكية الآجلة ليستقر عند 1948.70 دولار.

ويعقد مجلس الاحتياطي الفيدرالى اجتماعه السنوي في جاكسون هول بولاية وايومنج في الفترة من 24 إلى 26 أغسطس. ويترقب المستثمرون خطاب رئيس المجلس جيروم باول يوم الجمعة لمعرفة ما إذا كانت أسعار الفائدة ستبقى مرتفعة لفترة أطول.

وتؤدي أسعار الفائدة المرتفعة في الولايات المتحدة إلى زيادة تكلفة الفرصة البديلة لحيازة الذهب الذي لا يدر عائدا.

وتراجع الدولار وعوائد سندات الخزانة الأمريكية بعد بيانات اقتصادية عالمية جاءت أقل من المتوقع.

واقترب نشاط الأعمال في الولايات المتحدة من نقطة الركود في أغسطس مع بلوغ النمو أضعف مستوياته منذ فبراير، كما يتباطأ الاقتصاد البريطاني وربما يتجه نحو الركود.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، انخفضت الفضة في المعاملات الفورية 0.5 % إلى 24.19 دولار للأوقية، وتراجع البلاتين 0.1 % إلى 926.86 دولار. كما هبط البلاديوم 0.9 % إلى 1263.03 دولار.