سعر الذهب العالمى يصعد لأعلى مستوى فى ربع عام مع انخفاض الدولار

شهد سعر الذهب ارتفاعا فى الأسواق العالمية اليوم الثلاثاء ليصعد لأعلى مستوى في ثلاثة أشهر مع تراجع الدولار، وسط آمال في تخفيف مجلس الاحتياطي الفيدرالى (البنك المركزي الأمريكي) من حدة سياسته الخاصة برفع أسعار الفائدة مستقبلا، بحسب وكالة رويترز.

سعر أوقية الذهب

وارتفع سعر الذهب في المعاملات الفورية 0.5 % إلى 1779.94 دولار للأوقية (الأونصة)، مسجلا أعلى مستوياته منذ 17 أغسطس.

سعر الذهب عالميا

وصعد سعر الذهب فى العقود الأمريكية الآجلة 0.4 % إلى 1783.50 دولار.

وتراجع الدولار 0.6 % ليسجل أدنى مستوى في ثلاثة أشهر مقابل العملات المنافسة، مما يجعل المعدن النفيس أكثر جاذبية لحائزي العملات الأخرى.

وأشارت لايل برينارد، نائبة رئيس الاحتياطي الفيدرالى، أمس الاثنين إلى أن من المرجح أن يبطئ المركزي الأمريكي قريبا زيادات أسعار الفائدة، مع التأكيد على أن البنك لا يزال لديه المزيد من الخطوات.

وارتفعت أسعار الذهب بأكثر من 160 دولارا منذ أن سجلت أدنى مستوى لها في شهر في وقت سابق هذا الشهر، مع صدور بيانات أظهرت ارتفاعا طفيفا في معدل البطالة الأمريكية في أكتوبر وعلامات على تباطؤ التضخم عززت التفاؤل بتخفيف حدة سياسة الاحتياطي الفيدرالى، مما أدى إلى انخفاض حاد للدولار.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في التعاملات الفورية 1% إلى 22.19 دولارا للأوقية، وهو أعلى مستوى منذ أوائل يونيو.

وزاد سعر البلاتين 1.4 % إلى 1031.63 دولار، كما ارتفع البلاديوم 1% إلى 2046.34 دولار.