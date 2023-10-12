سعر الذهب العالمى يصعد لأعلى مستوى فى أسبوعين وسط ترقب لبيانات التضخم الأمريكية

شهد سعر الذهب العالمى ارتفاعا اليوم الخميس ليقفز إلى أعلى مستوي في أسبوعين مقتربا من تجاوز مستوى الـ 1900 دولار للأوقية،، بالتزامن مع ضعف الدولار وعائدات سندات الخزانة الأمريكية قبل تقرير التضخم الأمريكي المنتظر والذي قد يلقي بعض الضوء على توجهات مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكى القادمة بشأن أسعار الفائدة، بحسب وكالة رويترز.

سعر أوقية الذهب

وصعد سعر الذهب فى المعاملات الفورية بنسبة 0.41% إلى 1882 دولارا للأوقية (الأونصة).

سعر الذهب عالميا

وارتفع سعر الذهب فى العقود الأمريكية الآجلة بنسبة 0.4% إلى 1895 دولارا للأوقية.

و تراجع مؤشر الدولار بنسبة 0.22% إلى 105.337 نقطة.

وأظهر محضر اجتماع الاحتياطي الفيدرالي في سبتمبر أن عدم اليقين المتزايد بشأن مسار الاقتصاد الأمريكي دفع صانعي السياسة إلى موقف حذر حديثًا الشهر الماضي، وهو موقف أعاد تأكيده كبار مسئولى البنك المركزى الأمريكى في سلسلة من البيانات هذا الأسبوع.

واتفق صانعو السياسة النقدية في الاحتياطي الفيدرالي الشهر الماضي على أن السياسة النقدية يجب أن تظل “مقيدة” لبعض الوقت من أجل مواصلة تهدئة التضخم.

وقال بريان لان، العضو المنتدب في شركة جولد سيلفر سينترال: «لقد وصلنا تقريبًا إلى نهاية رفع أسعار الفائدة، ومن المحتمل أن يكون هناك رفع أخير بـ 25 نقطة أساس، وهو ما لن يكون له تأثير كبير على السوق لأن هذا متوقع إلى حد كبير».

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة الفورية بنسبة 0.4% إلى 22.15 دولار للأونصة، وصعد البلاتين بنسبة 0.8% إلى 891.84 دولار، وتقدم البلاديوم 0.7% إلى 1175.29 دولار.