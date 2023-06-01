سعر الذهب العالمى يستقر وسط ترقب المتعاملين لمسار رفع الفائدة الأمريكية

استقر سعر الذهب العالمى خلال تعاملات اليوم الخميس مدعوم بتراجع الدولار وظل حبيس نطاق ضيق في ظل تقييم المستثمرين للتوقعات المتعلقة بتحركات مجلس الاحتياطي الفيدرالى (البنك المركزي الأمريكي) القادمة بخصوص أسعار الفائدة بعد تصويت حاسم على اتفاق سقف الدين في الولايات المتحدة، بحسب وكالة رويترز.

سعر أوقية الذهب

واستقر سعر الذهب في المعاملات الفورية عند 1963.49 دولار للأوقية (الأونصة).

سعر الذهب العالمى

واستقر سعر الذهب فى العقود الأمريكية الآجلة عند 1963.10 دولار.

وتراجعت أسعار الذهب على أساس شهري في مايو.

وكان رد فعل المستثمرين هادئا على موافقة مجلس النواب الأمريكي على مشروع قانون يسمح بتعليق سقف الاقتراض الحكومي وتجنب التخلف عن السداد، وتحول تركيز السوق الآن إلى مجلس الشيوخ الذي سيصوت بدوره على مشروع القانون وكذلك إلى التوقعات الخاصة بأسعار الفائدة.

وقال بريان لان من شركة جولد سيلفر سنترال لتجارة الذهب في سنغافورة إن أسعار الذهب قد ترتفع إلى مستوى قريب من 1980 دولارا على المدى القريب لكنها لن تشهد تحركا صعوديا كبيرا لأن الأسواق لا تزال تتكهن بأن المركزي الأمريكي سيرفع أسعار الفائدة بمعدلات أكبر.

وعلى صعيد المعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت أسعار الفضة في المعاملات الفورية 0.2 % إلى 23.52 دولار للأوقية وارتفع البلاتين 0.5 % إلى 998.33 دولار وقفز البلاديوم 1.1 % إلى 1376.41 دولار.