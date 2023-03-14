سعر الذهب العالمى يستقر وسط آمال بتوقف رفع الفائدة بعد انهيار سيليكون فالي

شهد سعر الذهب استقرارا فى الأسواق العالمية اليوم الثلاثاء وسط توقعات بتباطؤ وتيرة رفع مجلس الاحتياطي الفيدرالى (البنك المركزي الأمريكي) لأسعار الفائدة بعد انهيار بنكين إقليميين كبيرين بالولايات المتحدة مما زاد جاذبية المعدن الذي لا يدر عائدا، بحسب وكالة يونهاب.

سعر أوقية الذهب

واستقر سعر الذهب في المعاملات الفورية عند 1913.54 دولار للأوقية (الأونصة).

سعر الذهب عالميا

ولم يطرأ تغير يذكر على سعر الذهب فى العقود الأمريكية الآجلة عند 1916.20 دولار للأوقية.

كانت أسعار الذهب قد قفزت أكثر من 2% أمس الاثنين مسجلة أعلى مستوياتها منذ الثالث من فبراير عند 1914.58 دولار بالرغم من جهود المسؤولين الأمريكيين للحد من تداعيات انهيار بنك سيليكون فالي واستعادة ثقة المستثمرين في النظام المصرفي.

وكانت الجهات التنظيمية قد أغلقت بنك سيجنتشر ومقره نيويورك يوم الأحد.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في السوق الفورية 0.1 % إلى 21.83 دولار للأوقية بينما تراجع البلاتين 0.1 % إلى 995.21 دولار ولم يطرأ تغير على البلاديوم عند 1473.33 دولار.